Luego de la victoria de la Selección Argentina contra Egipto por 3 a 2 en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026, todo el país quiere saber a quién enfrentará el equipo de Lionel Messi en la próxima instancia. Lo bueno para calmar la manija es que no habrá que esperar tanto y este mismo martes saldrá a la luz nuestro próximo rival en cuartos de final.

En la llave de Argentina aparece el ganador del partido entre Suiza o Colombia, que se enfrentarán a partir de las 17 en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. El cuadro cafetero busca volver a los cuartos de final de un campeonato del mundo después de 12 años, cuando cayó contra el anfitrión, Brasil.

Cómo llegan Suiza y Colombia al cruce por el Mundial 2026

Suiza afronta este compromiso con algunas ventajas a su favor. Luego de superar con autoridad a Argelia por 2-0, el equipo dirigido por Murat Yakin permaneció en la misma sede, lo que le permitió evitar un nuevo traslado y contar con un día extra de recuperación. En el aspecto futbolístico, las incorporaciones de Johan Manzambi como enlace y Rubén Vargas por el sector izquierdo renovaron el poder ofensivo del conjunto helvético, que mantiene intacta la ilusión de alcanzar los cuartos de final e igualar así su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo.

Colombia, en tanto, continúa mostrando una evolución constante a lo largo del torneo. Más allá de haber recorrido más de 7.000 kilómetros y convertirse en la única selección que disputará partidos en los tres países organizadores, el triunfo por 1-0 ante Ghana dejó señales positivas tanto en el funcionamiento colectivo como en la solidez defensiva. Sin embargo, el equipo de Néstor Lorenzo todavía busca mejorar su eficacia frente al arco rival. Si consigue la clasificación, se enfrentará a la Argentina en una nueva edición de la final de la Copa América 2024.

Probable formación de Suiza

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler y Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi y Ruben Vargas; Breel Embolo.

DT: Murat Yakin.

Posible formación de Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; Jhon Córdoba.

DT: Néstor Lorenzo.

Suiza vs. Colombia: horario, TV y datos del partido