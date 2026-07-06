Obras y transformación en los peajes: cambian tres rutas bonaerenses clave

Antes de comenzar julio, tres de las rutas nacionales más transitadas de la provincia de Buenos Aires comenzaron una nueva etapa de obras de mantenimiento y modernización. Los trabajos abarcan sectores de los corredores 3, 205 y 226 e incluyen tareas de bacheo, mejoras en la infraestructura vial y una transformación del sistema de peajes, que avanzará hacia el cobro electrónico sin efectivo.

Las intervenciones forman parte del inicio de la gestión de la concesionaria CorreSur, que asumió la operación del denominado Corredor Sur, una red de 1.325 kilómetros integrada también por las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas. El contrato contempla la administración, el mantenimiento y la explotación del corredor durante los próximos 20 años.

¿Qué obras se harán en las rutas nacionales 3, 205 y 226?

El plan de obras arrancó con cuatro frentes simultáneos sobre distintos puntos estratégicos de las rutas nacionales 3, 205 y 226. Las tareas incluyen bacheo superficial y profundo, reparación de calzadas deterioradas y trabajos destinados a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial.

Según informó CorreSur, durante esta primera etapa también se ejecutarán intervenciones sobre más de 430 kilómetros de la red concesionada, con el objetivo de recuperar sectores que presentan desgaste por el alto tránsito de vehículos particulares y transporte de cargas. La empresa señaló que el programa busca acelerar la puesta en valor del corredor, priorizando los tramos con mayor necesidad de mantenimiento y mejorando las condiciones de servicio para los usuarios.

Otro de los cambios previstos será la modernización de las estaciones de peaje. CorreSur confirmó que comenzará un proceso de reconversión tecnológica para implementar un sistema de cobro completamente electrónico, eliminando progresivamente el pago en efectivo.

El nuevo esquema utilizará tecnología de telepeaje y lectura automática de vehículos, lo que permitirá reducir los tiempos de espera y agilizar la circulación en los accesos al corredor. Además, está prevista la incorporación de nuevas cabinas y equipamiento tecnológico conforme avancen las obras de infraestructura.

La modernización forma parte de la nueva Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional, que adjudicó distintos corredores viales a operadores privados mediante contratos de largo plazo. El objetivo del esquema es combinar inversión en infraestructura, mantenimiento permanente y actualización tecnológica de los sistemas de cobro.