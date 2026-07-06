Es oficial | Tras los cambios: estos son los autos que deben hacer la VTV en julio 2026

La Ciudad de Buenos Aires modificó el régimen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con nuevos plazos, cambios en la vigencia del trámite y una futura ampliación de los lugares habilitados para realizar la inspección.

La reforma, devenida de Nación y aprobada por la Legislatura porteña, busca reducir la frecuencia de los controles para los vehículos más nuevos y ampliar la oferta de talleres autorizados.

¿Qué autos deben hacer la VTV en 2026?

La principal modificación establece que la primera VTV para autos particulares pasará a exigirse a los cinco años desde el patentamiento, en lugar de los cuatro que regían hasta ahora. Además, la verificación tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla diez años de antigüedad. A partir de ese momento volverá a ser anual.

De esta manera, durante 2026 deberán realizar la VTV:

Los vehículos que ya tengan cinco años o más de antigüedad y deban efectuar su primera inspección.

Los autos cuya VTV se encuentre vencida según el régimen anterior.

Los vehículos con más de diez años de antigüedad, que continuarán realizando el control todos los años.

La reforma también aclara que quienes ya cuentan con una VTV vigente deberán respetar la fecha de vencimiento indicada en su certificado. Recién en la siguiente renovación se aplicarán los nuevos plazos previstos por la normativa.

¿Cuáles son los talleres autorizados para hacer la VTV en CABA?

Otro de los cambios aprobados permitirá que la VTV deje de realizarse exclusivamente en las plantas verificadoras habilitadas hasta ahora. Una vez reglamentada la reforma, también podrán prestar el servicio talleres mecánicos, concesionarias e importadores que obtengan la autorización correspondiente del Gobierno porteño.

En paralelo, el nuevo esquema elimina la tarifa única. Cada establecimiento habilitado podrá fijar su propio precio, por lo que el costo de la verificación variará según el prestador elegido. Hasta que el sistema entre plenamente en funcionamiento seguirán vigentes los valores oficiales actuales.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que la reforma busca "hacer más simple el trámite para los vecinos" y reducir los tiempos de espera mediante una mayor oferta de centros de verificación.

Por su parte, el ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, explicó que el nuevo esquema apunta a modernizar el sistema, promover la competencia entre prestadores y mantener los estándares de seguridad vial exigidos para la circulación.