Le dicen la capital de la comida artesanal bonaerense y tiene sólo 140 habitantes, ¿cómo llegar a Azucena?

Ubicado a unos 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 35 de Tandil, el pequeño pueblo bonaerense de Azucena de apenas 140 habitantes se convirtió en uno de los destinos elegidos para las escapadas rurales.

Su producción de quesos, dulces, panificados y otros alimentos artesanales, junto con sus bodegones de campo y su patrimonio ferroviario, son algunos de los principales atractivos para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.

¿Qué hacer en Azucena, el pueblo rural con historia y producción local?

Azucena pertenece al partido de Tandil y nació alrededor de la estación ferroviaria inaugurada a comienzos del siglo XX. Aunque con el paso de los años su población disminuyó hasta rondar los 140 habitantes, el pueblo logró conservar su identidad y hoy apuesta al turismo rural como uno de sus principales motores.

Uno de sus mayores atractivos es la elaboración de productos regionales. En la localidad y sus alrededores se producen quesos, dulce de leche, conservas, panificados y artesanías, además de funcionar un tambo ovino que ofrece distintas variedades de quesos elaborados de manera artesanal.

Quienes visitan Azucena también pueden recorrer la antigua estación de tren, la plaza principal, la capilla y un museo al aire libre con maquinaria agrícola que refleja la historia productiva de la zona.

La gastronomía es uno de los principales motivos para llegar hasta el reino de la comida artesanal. Frente a la plaza funciona La Pulpería de Azucena, un bodegón que ofrece carnes, pastas, empanadas y postres caseros preparados con recetas tradicionales y productos de productores locales.

A pocos kilómetros del pueblo también se encuentra el tradicional Almacén Cuatro Esquinas, conocido por sus picadas, sándwiches de jamón crudo y queso, carnes al horno de barro y una amplia oferta de productos regionales elaborados en establecimientos de la zona.

¿Por qué visitar Azucena y cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires?

El Instituto Mixto de Turismo de Tandil recomienda incorporar Azucena al circuito de pueblos rurales del partido, junto con otras pequeñas localidades que conservan antiguas estaciones ferroviarias, almacenes de campo y paisajes serranos. El organismo destaca que el destino puede recorrerse a pie o en bicicleta, lo que permite conocer de cerca su patrimonio histórico y sus emprendimientos familiares.

Con apenas 140 habitantes, la localidad mantiene el espíritu de los antiguos pueblos bonaerenses. La tranquilidad de sus calles, la producción artesanal y la gastronomía de campo la convierten en una alternativa para quienes buscan una escapada diferente sin alejarse demasiado de las sierras del sudeste bonaerense.

Azucena está ubicada a unos 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto, el viaje demanda entre cuatro y cuatro horas y media, según el tránsito y el recorrido elegido. Una de las opciones más utilizadas es tomar la Ruta Nacional 3 hasta Las Flores y luego continuar por la Ruta Provincial 30 hacia Tandil. Desde allí, solo restan unos 35 kilómetros por caminos provinciales hasta llegar al pueblo.