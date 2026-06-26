Con la llegada del invierno 2026, las aguas termales vuelven a posicionarse como una de las opciones más elegidas para quienes buscan descansar durante un fin de semana largo o realizar una escapada corta desde la Ciudad de Buenos Aires.

A pocas horas en auto, existen complejos termales que combinan piscinas de agua caliente, servicios de spa y entornos naturales aptos para disfrutar durante los meses más fríos del año.

Las tres termas cerca de CABA ideales para una escapada de invierno 2026

Termas del Salado, relax en General Belgrano

Ubicadas a unos 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, las Termas del Salado se encuentran a orillas del río homónimo, en el partido bonaerense de General Belgrano. El complejo cuenta con piscinas cubiertas y descubiertas alimentadas por aguas mineromedicinales extraídas de más de 900 metros de profundidad.

Las instalaciones permiten disfrutar de baños termales durante todo el año y se complementan con espacios recreativos, servicios gastronómicos y áreas verdes para el descanso. La cercanía con CABA las convierte en una de las alternativas más accesibles para una escapada de uno o dos días.

Termas del Salado

Ubicación: Av. Intendente Ferrer y Camino de la Rivera, General Belgrano.

Instagram: @termasdelsalado | WhatsApp:

Web: www.termasdelsalado.com.ar

Parque Termal Dolores

A poco más de 200 kilómetros de la Capital Federal, el Parque Termal Dolores se consolidó como uno de los principales destinos termales de la provincia de Buenos Aires. El predio dispone de varias piscinas con diferentes temperaturas, sectores recreativos y servicios destinados tanto a visitantes diarios como a quienes optan por hospedarse en la zona.

El complejo forma parte de la oferta turística de Dolores y suele ser elegido por familias y parejas que buscan combinar descanso con actividades al aire libre. Durante el invierno, las piscinas climatizadas concentran buena parte de la demanda del distrito.

Parque Termal Dolores

Termas Tapalqué

Las Termas Tapalqué se ubican a unos 270 kilómetros de Buenos Aires y forman parte de uno de los desarrollos turísticos más recientes de la provincia. El complejo ofrece piscinas cubiertas y al aire libre con aguas termales, además de espacios de bienestar y recreación.

El municipio impulsó el proyecto como parte de una estrategia para fortalecer el turismo local y ampliar la oferta de escapadas de cercanía. Gracias a su infraestructura y a la tranquilidad del entorno, el destino ganó popularidad entre quienes buscan desconectarse durante los meses de bajas temperaturas.

Termas Tapalqué