El pueblito bonaerense de menos de 2000 habitantes ideal para una escapada de fin de semana

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Villars se presenta como una de las escapadas rurales que ganan cada vez más popularidad entre quienes buscan desconectarse de la rutina. Ubicado en el partido de General Las Heras, este pequeño pueblo conserva el espíritu de las antiguas localidades ferroviarias, con calles tranquilas, construcciones históricas y una reconocida oferta gastronómica de campo.

Con menos de 2000 habitantes, este rincón se mantiene un ritmo de vida pausado y un entorno donde predominan el silencio, los espacios verdes y la hospitalidad de sus vecinos. La localidad se encuentra a unos 98 kilómetros de suelo porteño, lo que la convierte en una alternativa ideal para una escapada de un día o un fin de semana sin necesidad de recorrer grandes distancias.

¿Qué hacer en Villars, el pueblito ideal para una escapada de fin de semana?

La historia de Villars está íntimamente ligada al ferrocarril. El crecimiento del pueblo se produjo alrededor de la estación ferroviaria, que durante décadas fue el principal motor económico y social de la localidad. Aunque el cierre de ramales en la década de 1990 provocó una disminución de la actividad, logró conservar gran parte de su identidad.

Uno de los puntos más visitados es precisamente la antigua estación. El edificio, que hoy funciona como biblioteca y museo, alberga fotografías, documentos y objetos vinculados con la historia ferroviaria de la región. El lugar permite conocer cómo el tren moldeó la vida cotidiana y el desarrollo de la comunidad.

También resulta atractivo recorrer las calles arboladas del pueblo y descubrir antiguas construcciones que todavía conservan el estilo de las primeras décadas del siglo XX. La plaza principal y las inmediaciones de la estación ofrecen un escenario ideal para caminar y disfrutar de la tranquilidad característica de las pequeñas localidades bonaerenses.

¿Dónde comer en Villars?

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Villars. El pueblo cuenta con bodegones y bares históricos que mantienen recetas tradicionales y se convirtieron en verdaderos puntos de encuentro para vecinos y visitantes. Entre los sitios más conocidos aparecen Bar Manolo, también llamado Lo de Forte, además de El Encuentro y Lo de Lala.

En estos establecimientos es posible degustar empanadas caseras, pastas, carnes asadas y otros platos típicos de la cocina de campo bonaerense. Las largas sobremesas y el ambiente familiar forman parte de la experiencia que buscan quienes llegan al pueblo para pasar una jornada diferente.

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, Villars también ofrece espacios naturales ideales para descansar y disfrutar del paisaje rural. El Monte Vinelli se destaca como uno de los lugares recomendados para realizar caminatas, hacer un picnic o simplemente relajarse en contacto con la naturaleza.