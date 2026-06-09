El pueblo gastronómico que recupera su estación y volverá a recibir trenes para una escapada de fin de semana

Un pequeño pueblito rural de la provincia de Buenos Aires volverá a estar ubicado en el mapa de trenes, ya que a partir del 22 de junio volverá a circular el recorrido de larga distancia que une Retiro con Junín. La nueva ruta beneficiará a los habitantes de Cortines, ubicado en el partido de Luján, y a los turistas que se acercan cada fin de semana.

La medida permitirá que los viajeros lleguen a un destino que se hizo conocido por su tranquilidad y gastronomía. Con poco más de 1300 habitantes, Cortines se encuentra a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es una de las escapadas preferidas para quienes buscan pasar el día lejos del movimiento urbano.

Su perfil de pueblo de campo con construcciones históricas y los espacios verdes forman parte de su atractivo. La reincorporación de la parada representa una mejora para los visitantes que prefieren trasladarse en transporte público y también para los vecinos de la zona, que recuperan una conexión histórica con distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El servicio también realiza paradas en localidades como Manzanares, Dr. Cabred, Mercedes, Chacabuco y Junín.

Un destino famoso por su gastronomía

Uno de los atractivos principales de Cortines es su propuesta gastronómica. Durante los fines de semana arriban visitantes de distintos puntos de la provincia para disfrutar de restaurantes de campo y de una experiencia que combina cocina tradicional con un ambiente tradicional y de pueblo.

El punto más conocido es Don Obaika, un restaurante que se convirtió en referencia para quienes buscan una experiencia gastronómica completa como disfrutar de picadas y de platos abundantes, como pastas caseras y asado. Su menú también contempla empanadas, carnes y postres.

Otro punto para recorrer también es el tradicional boulevard arbolado, considerado el corazón de la localidad. Allí se concentran algunas de las construcciones más antiguas y representativas de Cortinas, son ideales para quienes disfrutan de caminar y sacar fotos.

¿Cuánto sale el viaje en tren hasta Cortines?

Según las tarifas vigentes desde junio 2026, el pasaje entre Retiro y Cortinas tienen valores que arrancan en torno a los $ 4900 para la segunda sección y alcanzan los $ 6300 en tarifa T1, según el día elegido. Los jubilados cuentan con un descuento del 40%, mientras quelas personas con discapacidad pueden viajar sin cargo presentando la documentación correspondiente.

El regreso del tren devuelve protagonismo a una estación histórica y suma una alternativa económica para quienes buscan una escapada distinta cerca de la Ciudad de Buenos Aires, como así también fortalece el turismo provincial que se posiciona con amplias propuestas para una escapada de fin de semana.