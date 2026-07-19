A qué hora es la ceremonia y show de clausura del Mundial 2026: fecha y horario confirmado por FIFA

Shakira.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará a su desenlace el domingo 19 de julio de 2026 con una final que enfrentará a Argentina y España en el New York/New Jersey Stadium, en East Rutherford, Estados Unidos. Pero además del partido por el título, el organismo que conduce el fútbol mundial preparó una serie de espectáculos que convertirán la jornada en un evento sin precedentes.

Por primera vez en la historia de los Mundiales habrá un show de medio tiempo, inspirado en el formato del Super Bowl, con artistas internacionales, una producción de gran escala y un entretiempo que se extenderá hasta los 30 minutos. La iniciativa fue desarrollada por FIFA junto a la organización Global Citizen y busca combinar deporte, música y entretenimiento en una misma experiencia.

A qué hora es la ceremonia y el show de clausura del Mundial 2026

La ceremonia de clausura comenzará dentro de los 90 minutos previos al inicio de la final entre Argentina y España:

Fecha: domingo 19 de julio de 2026.

domingo 19 de julio de 2026. Estadio: New York/New Jersey Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey).

New York/New Jersey Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey). Capacidad: 82.500 espectadores.

El show de medio tiempo, por otro lado, comenzará una vez finalizado el primer tiempo del partido. Debido a que depende del desarrollo del encuentro, FIFA informó los horarios estimados para cada país:

Argentina: 17:45.

17:45. España: 21:45.

21:45. Estados Unidos (ET): 15:45.

15:45. México: 13:45.

13:45. Colombia: 14:45.

La presentación tendrá una duración de entre 25 y 30 minutos, muy por encima de los tradicionales 15 minutos del descanso reglamentario. La extensión responde al tiempo necesario para montar y desmontar el escenario sobre el campo de juego. Luego del espectáculo, ambos seleccionados realizarán un breve precalentamiento antes del inicio del segundo tiempo para minimizar el riesgo de lesiones.

Qué artistas estarán en el show del entretiempo y en la ceremonia previa

El espectáculo musical estará dirigido por Chris Martin, líder de Coldplay, quien ejercerá como director musical de una puesta en escena que, según FIFA, durará aproximadamente 11 minutos dentro del show completo.

Hasta el momento, los artistas confirmados para el entretiempo son los siguientes:

Madonna.

Shakira.

Justin Bieber.

BTS.

Burna Boy.

PS22 Chorus.

Gustavo Dudamel.

Además, participarán personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, una incorporación pensada para involucrar al público infantil y reforzar el mensaje educativo y social que impulsa la organización.

FIFA también confirmó que Shakira y Burna Boy interpretarán Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. El resto del repertorio permanece bajo estricta reserva para mantener el efecto sorpresa durante la transmisión.

Shakira.

En la ceremonia previa al partido también estarán presentes:

Post Malone.

Robbie Williams.

Laura Pausini.

Nicole Scherzinger.

Jennifer Hudson.

Tom Cruise.

IShowSpeed.

Además, una vez finalizada la final y la entrega del trofeo, está prevista una nueva presentación artística, aunque la FIFA todavía no reveló los detalles de ese espectáculo.

Dónde ver en vivo la ceremonia de clausura y la final del Mundial 2026

En Argentina, la ceremonia de clausura, el show del entretiempo y la final entre Argentina y España podrán seguirse a través de distintas señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming: