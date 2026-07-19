Argentina vs. España: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la final del Mundial 2026, según la IA

La Selección Argentina se enfrentará este domingo 19 de julio a su par de España en el duelo más importante del Mundial 2026: la final de la Copa del Mundo. El encuentro será desde las 16 hs (horario argentino) en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium) de Estados Unidos.

Ambos seleccionados llegan a esta instancia definitiva tras superar a combinados de alta complejidad en semifinales, donde la Albiceleste remontó un heroico partido ante Inglaterra y La Roja demostró su solidez frente a Francia.

Argentina vs. España: quién gana la final del Mundial, según la inteligencia artificial

Tras analizar el desempeño de ambos combinados, su técnica y el rendimiento de sus futbolistas, la inteligencia artificial proyectó un escenario de extrema paridad, posicionando a Argentina como el ganador y bicampeón del mundo por un margen mínimo. Según el análisis, hay un 52% de probabilidad para Argentina, frente a un 48% para España, pero se considera que la paridad en el tiempo reglamentario será absoluta.

Los pronósticos matemáticos se inclinan mayoritariamente por dos desenlaces posibles: un triunfo de la Albiceleste por 1 a 0 en la prórroga, o un 1 a 1 en el tiempo regular que derivará en una victoria argentina por 4 a 3 en la tanda de penales. La resiliencia colectiva y la solvencia en definiciones surgen como los factores determinantes para inclinar la balanza.

La IA considera que Argentina podría ganar la Copa del Mundo 2026

En el plano de las individualidades, Lionel Messi continúa como la pieza de mayor influencia en el frente de ataque argentino y se ubica entre los máximos artilleros del torneo, secundado por la eficacia goleadora de Lautaro Martínez y Julián Álvarez. A esto se suma el despliegue de Enzo Fernández en la gestación y la figura de Emiliano Martínez bajo los tres palos, un factor que la IA pondera clave ante una eventual tanda de penales.

España, por su parte, sustenta su poderío en la frescura y el desequilibrio de sus extremos, con Lamine Yamal como principal referencia de peligro en el uno contra uno, complementado por la regularidad de figuras como Mikel Oyarzabal y el control del mediocampo. Los jugadores de la Roja llegan nal partido con menos desgaste físico acumulado, pero en situaciones límite el plantel conducido por Lionel Scaloni suele destacarse.

De acuerdo a los análisis, la Selección Argentina se destaca por su estructura colectiva marcada por la fortaleza mental, adaptabilidad táctica y capacidad de reacción ante la adversidad. Mientras que el conjunto europeo buscará dominar los espacios a través del control del balón, la Albiceleste apostará a la solidez en el bloque medio y a transiciones verticales de alta velocidad.

Los antecedentes entre ambas selecciones

El historial histórico general exhibe una paridad muy marcada, pero el antecedente más cercano en el plano de las finales inclina la balanza a favor del conjunto argentino, el campeón vigente de América y del mundo. La experiencia acumulada en las finales de Qatar 2022 y la Copa América le otorgan a la Selección Argentina un plus estadístico en la resolución de detalles mínimos.