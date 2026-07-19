El sentido pedido de disculpas de Rodrigo De Paul a los hinchas tras la derrota de Argentina en la final

El sentido pedido de disculpas de Rodrigo De Paul tras la derrota en la final

Rodrigo De Paul le pidió perdón a los hinchas que dijeron presente en el MetLife Stadium de Estados Unidos tras la derrota de la Selección Argentina por 1 a 0 contra España en la final del Mundial 2026. El volante del Inter Miami de la MLS no tuvo un buen partido y, antes de recibir la medalla de subcampeón, estuvo al lado de Lionel Messi y le dejó un mensaje a los fanáticos. Por supuesto, el video del momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El "Motorcito" es sin dudas uno de los jugadores más importantes del ciclo de Lionel Scaloni al frente del equipo. El exhombre de Racing estuvo desde el comienzo y levantó tanto dos veces la Copa América como también la Finalissima, además de ganar el Mundial Qatar 2022. Esta vez no pudo consagrarse a pesar del esfuerzo de la "Albiceleste" contra los europeos y, además de lamentarse, pidió disculpas a las miles de almas que estuvieron en el recinto.

El video de Rodrigo De Paul pidiendo disculpas a los hinchas tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

Los números de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina

Partidos jugados : 94.

: 94. Goles : 2.

: 2. Asistencias : 13.

: 13. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Rodrigo De Paul pidió disculpas a los hinchas argentinos tras la derrota con España en el Mundial 2026

El gran gesto de los jugadores de Argentina con la gente tras la derrota con España

El combinado nacional recibió la medalla de subcampeón por parte de las diferentes autoridades del fútbol mundial después de la derrota contra España y rápidamente se dirigió a un sector del estadio donde había hinchas argentinos. Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel no solo no se sacó la presea colgada en el cuello, sino que se quedaron mirando al público entre lágrimas por la tristeza de la derrota. Por supuesto, las reacciones de los representantes argentinos no tardaron en hacerse virales en las redes sociales debido al resultado deportivo. El astro deja así su huella en el seleccionado en el que ganó cuatro títulos oficiales, siendo figura y una pieza fundamental en el equipo.

La tabla histórica de títulos de los Mundiales de fútbol, tras la edición de 2026

Desde su primera edición en 1930, la Copa del Mundo ha tenido solo ocho selecciones como campeonas. La lista de países que lograron levantar el trofeo más codiciado del fútbol mundial es:

Brasil : 5 títulos (Mundiales de 1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

: 5 títulos (Mundiales de 1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Alemania : 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014).

: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014). Italia : 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006).

: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006). Argentina : 3 títulos (1978, 1986, 2022).

: 3 títulos (1978, 1986, 2022). España : 2 títulos (2010, 2026).

: 2 títulos (2010, 2026). Uruguay : 2 títulos (1930, 1950).

: 2 títulos (1930, 1950). Francia : 2 títulos (1998, 2018).

: 2 títulos (1998, 2018). Inglaterra: 1 título (1966).

En 1942 y 1946 la Copa Mundial de la FIFA no se realizó debido a la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en el casi siglo que lleva el torneo, hay dos mundiales que no se realizaron.