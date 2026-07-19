El último partido de Lionel Messi en Mundiales: sus números con la Selección Argentina

Los números de Lionel Messi en sus Mundiales con la Selección Argentina.

La final que jugó Argentina y que perdió este domingo contra España por 1 a 0 fue, muy posiblemente, el último partido de Lionel Messi en las Copas del Mundo. De acuerdo a las estadisticas, el crack rosarino de 39 años se ubica como uno de los mejores futbolistas de la historia de esta competición. Messi quedó con 21 tantos en mundiales, uno por debajo de Kylian Mbappé que marcó 22 y se consolidó como el máximo asistidor de goles.

La primera participación de "Leo" fue con apenas 18 años en Alemania 2006, torneo en el que José Pekerman lo utilizó muy poco y terminó sentado en el banco de suplentes en plena eliminación contra el local por penales en los cuartos de final.

Ya en Sudáfrica 2010, con Diego Maradona como entrenador, fue titular en todos los encuentros y llevó por primera vez la cinta de capitán con apenas 23 años, ante Grecia en el último cotejo de la fase de grupos. No obstante, no pudo anotar y otra vez la sombra de Alemania apareció en los cuartos para un 4-0 contundente.

La presencia en Brasil 2014 fue de mayor a menor para Messi en la Selección Argentina, ya que en los primeros tres compromisos marcó cuatro tantos. Sin embargo, luego se "secó" en los duelos mano a mano y terminó con el subcampeonato. Así y todo, fue elegido como el mejor jugador de aquel Mundial.

El certamen de Rusia 2018 fue decididamente el peor para la "Pulga". Entre su bajo nivel y la crisis en general en el vestuario y en el equipo de Jorge Sampaoli, la "Albiceleste" quedó eliminada por Francia en los octavos, con apenas un tanto del rosarino en toda la competencia. La explosión definitiva llegó en Qatar: siete goles, asistencias, magia, título, gloria eterna y figura de la Copa del Mundo nuevamente.

Los números de Lionel Messi en sus Mundiales con la Selección Argentina.

En el Mundial 2026 se vio a un Messi increíble con 39 años, ya que fue absolutamente decisivo para el Seleccionado en todos los partidos hasta la eliminación ante Egipto en los octavos, donde no pudo hacer demasiado. En resumen, se trata de un jugador incomparable que dejó un legado casi inigualable con los colores de su país.

Los números de Messi en Mundiales con la Selección Argentina