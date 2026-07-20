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Desaparición de Loan

Caso Loan: la aparición de un niño en Paraguay y cómo sigue el juicio

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio". En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. El debate oral se desarrollará en una sede de Gendarmería. Los 17 acusados estarán presentes y está prevista la declaración de más de 160 testigos en un proceso que será histórico.

Hace 2 horas

Caso Loan: por qué entró en pausa el juicio por la desaparición del nene

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio". En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. El debate oral se desarrollará en una sede de Gendarmería. Los 17 acusados estarán presentes y está prevista la declaración de más de 160 testigos en un proceso que será histórico.

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Hace 3 horas

Loan: investigan a un niño con un gran parecido físico en Paraguay

Se viralizó un video en redes donde se ve un menor muy parecido a Loan. La Policía paraguaya intervino para verificar su identidad y determinar si existía algún vínculo con el niño argentino desaparecido en el 2024.

La viralización de un video registrado en una transmisión en vivo desde la Expo 2026 de Paraguay se vio emparentada con la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña en Argentina. Y es que en las imágenes que trascendieron del evento, apareció fugazmente un niño frente a las cámaras muy parecido al menor desaparecido en Corrientes en junio del 2024.

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09:09 | 15/07/2026

Caso Loan: por qué el juicio se encuentra frenado

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07:48 | 14/07/2026

Juicio por Loan: cuándo es la fecha que se retoman las audiencias por la causa

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09:08 | 13/07/2026

Caso Loan: qué declararon hasta ahora los testigos e imputados en el juicio

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10:22 | 10/07/2026

Caso Loan: se cerró otra semana del juicio por la desaparición

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18:30 | 09/07/2026

Loan: después de una tensa audiencia, el abogado de Benítez criticó el juicio

La última jornada de juicio quedó marcada por las acusaciones y detalles de la participación de Antonio Benítez el 13 de junio de 2024. Hubo cruces en la sala cuando le mostraron a un testigo una prueba clave y el defensor no lo dejó responder.

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13:16 | 08/07/2026

"Cambió su remera ": la pista clave que puede cambiar el juicio de Loan

La fiscalía sostiene que el tío de Loan modificó su remera en varias oportunidades el día que Loan desapareció. Qué pasó en la novena audiencia del juicio oral por la desaparición del niño.

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07:11 | 08/07/2026

Caso Loan: cómo continúa el juicio por la desaparición del niño

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19:27 | 07/07/2026

Un testigo destapó un dato clave en el caso Loan y desató la tensión en el juicio

En una nueva audiencia por la desaparición de Loan Danilo Peña, un testigo aportó un dato que podría ser clave para la investigación, mientras un fuerte cruce antes del debate volvió a elevar la tensión del juicio.

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09:00 | 07/07/2026

Caso Loan: declara un ex sospechoso ante el Tribunal

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11:01 | 06/07/2026

Caso Loan: qué dejaron las declaraciones de los familiares

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10:36 | 05/07/2026

Caso Loan: crece la expectativa del juicio tras la declaración de los familiares

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12:20 | 03/07/2026

"Laudelina plantó el botín": la fiscal del caso Loan apunta a la tía

La última jornada del juicio por la desaparición de Loan se caracterizó por testimonios que reforzaron la hipótesis de la Fiscalía sobre un presunto intento de encubrimiento.

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