La viralización de un video registrado en una transmisión en vivo desde la Expo 2026 de Paraguay se vio emparentada con la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña en Argentina. Y es que en las imágenes que trascendieron del evento, apareció fugazmente un niño frente a las cámaras muy parecido al menor desaparecido en Corrientes en junio del 2024.

Fueron los usuarios de las redes sociales quienes advirtieron el supuesto parecido y comenzaron a comentar y replicar la grabación en las distintas plataformas. Las comparaciones se multiplicaron en Facebook, X, Instagram y TikTok, por lo cual intervino el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay.

Los investigadores se trasladaron hasta el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, para realizar averiguaciones y descartar o confirmar cualquier posible vínculo del niño con el caso Loan.

La investigación en Paraguay

Según fuentes oficiales, el objetivo de las diligencias de la Policía del Paraguay fue despejar las dudas generadas por la repercusión del video y verificar si existían elementos que justificaran profundizar la investigación.

"Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño, quien de momento solo sabemos su nombre", explicó el oficial del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía paraguaya Ramón Vera.

Hasta el momento, los primeros indicios no arrojaron pruebas de que el menor estuviera siendo retenido contra su voluntad ni de que atravesara una situación de riesgo. De acuerdo con la información reunida por los investigadores, el niño habría concurrido a la exposición acompañado por familiares o personas de su entorno, un dato que reduce la posibilidad de que se trate de un caso de secuestro.

Sin embargo, la investigación continúa. Vera indicó que uno de los datos que resta corroborar es si el niño presenta una cicatriz en el remolino de la cabeza, una de las características incluidas en el alerta emitido por la desaparición de Loan.

Una desaparición que sigue movilizando al país

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio del 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. Desde entonces, la causa avanzó sobre distintas hipótesis, entre ellas la posible participación de una red de trata de personas, aunque hasta el momento no se logró establecer qué ocurrió con el niño.

A más de dos años de su desaparición, el caso continúa generando una fuerte repercusión pública. Cada imagen, video o presunto avistamiento que circula en redes sociales provoca una rápida reacción de las autoridades y renueva la expectativa de los familiares y de las miles de personas que siguen de cerca el caso.