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Desaparición de Loan

Caso Loan: por qué el juicio se encuentra frenado y cuándo se reinicia

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño.

El pasado 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio". Aún así, tras varias audiencias, ninguno de los acusados quiso hablar. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. El debate oral se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. Los 17 acusados están presentes y está prevista la declaración de más de 160 testigos en un proceso que será histórico.

Hace 1 hora

Por qué se freno el juicio y cuándo se retoma

El 16 de junio pasado, con obstáculos y diversas demoras, se inició el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes. Tras varias audiencias en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional provincial, donde ninguno de los imputados rompió el silencio, el proceso entró en cuarto intermedio.

 

Según indicaron los magistrados, las audiencias se retomarán el martes 28 de julio y la nueva demora se debe a la feria judicial que atraviesa a los diversos juzgados en esta época del año.

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Juicio por Loan: cuándo es la fecha que se retoman las audiencias por la causa

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09:08 | 13/07/2026

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Caso Loan: se cerró otra semana del juicio por la desaparición

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Un testigo destapó un dato clave en el caso Loan y desató la tensión en el juicio

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09:00 | 07/07/2026

Caso Loan: declara un ex sospechoso ante el Tribunal

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Caso Loan: crece la expectativa del juicio tras la declaración de los familiares

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Juicio por Loan: las fuertes declaraciones de la abuela Catalina contra Benítez

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