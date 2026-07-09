Loan: después de una tensa audiencia, el abogado de Benítez criticó el juicio y dijo que "lo masacraron los medios"

Una nueva polémica se metió de lleno en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña cuando en plena declaración de Alfonso Benítez, el papá de uno de los principales imputados, tuvo que declarar ante el Tribunal para despejar dudas acerca de los movimientos de Antonio Benítez aquel 13 de junio de 2024 después de la desaparición del pequeño en el Paraje El Algarrobal.

La disputa se disparó cuando el hombre estaba declarando. Él aseguraba que la prenda que vestía su hijo era color azul, entonces, se propuso que le mostraran una remera gris que hasta ahora no había tenido objeciones por parte de ninguno de los defensores de Benítez. Allí, cuando le acercaban la prenda, el imputado gritó que “esa no es la remera porque no tenía dibujo” y fue su abogado defensor quien interrumpió la respuesta del testigo. En pleno debate y tras las quejas de la fiscalía porque no dejaban relatar al testigo, hubo un ida y vuelta con el abogado y finalmente el papá de Antonio Benítez dijo que “no era esa” la remera, aunque en toda la sala quedó la sensación de que su respuesta fue por la presión que desde minutos antes le marcaban con las discusiones. Tras los reclamos de la Fiscalía, el Tribunal advirtió al abogado por la interrupción pero el testimonio ya no fue válido para el Tribunal.

La vestimenta que usó Antonio Benítez el día de la desaparición de Loan fue varias veces descritas en el expediente tanto por testigos como por los investigadores, y siempre quedó marcado que el imputado se cambió de remera al menos una vez durante la tarde, incluso al día del juicio se habla de una remera color roja que nunca fue encontrada en ninguno de los operativos. En ese sentido, Alfonso Benítez, papá de Antonio, había declarado como estaba vestido ese día su hijo y no coincide ni con su declaración ante el Tribunal ni en como otros testigos lo describieron durante la búsqueda. Esa misma remera roja fue la que describió Lidia Noguera, una tía de Loan, que declaró después de Alfonso Benítez y también marcó las sospechas sobre los movimientos de Antonio durante la tarde de la desaparición. Más allá de la vestimenta, gran parte de las preguntas a los testigos tuvieron que ver con los movimientos de Benítez a quien se lo acusa como el entregador o facilitador esa tarde y quien marcó el camino al naranjal, algo que la defensa del imputado busca llevar a su favor.

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Según el abogado oficial Enzo Di Tella, Benítez no llevó a los menores al naranjal sino que fue primero solo. En esa línea, criticó el juicio y cómo se llegó al debate asegurando que “la instrucción fue un desastre, la Fiscalía llegó con la única teoría del caso que alguien se quiebre y es algo que no vi en mi vida”, justificó el letrado. Además, Di Tella consideró que “Benítez llegó al juicio sin saber de qué defenderse por eso planteamos nulidades” y detalló: “A mi defendido lo masacraron los medios porque le dieron información parcializada al público” y aseguró que “Benítez no tenía contacto con Pérez y con Caillava, no tomó alcohol ese día y no pudo hacer ninguna acción distractora porque se fue solo antes de que fuera el resto”. En su defensa, el letrado sostuvo que no hay ninguna prueba contra Antonio Benítez pero “si hay pruebas contundentes contra otros acusados” que están en este juicio y criticó fuertemente a la fiscalía y la querella asegurando que “los juicios no se ganan en los medios”.

En una línea similar a la de Di Tella pero con sus defendidos, el abogado Jorge Monti cuestionó también cómo se lleva adelante el debate y sostuvo que “es un show ficcional que hace la fiscalía” que termina en discusiones que son inocuas y ya están consolidados en el expediente, usando como ejemplo que se discutió cómo estaban las naranjas en el lugar donde fueron los menores y algunos imputados previo a la desaparición de Loan. El abogado de Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi aseguró que “hasta el momento no se sacó en limpio nada acerca de la sustracción y ocultamiento” y eso “me preocupa de sobremanera porque llegamos a esta instancia sin que puedan probar nada”. Además, el letrado consideró que “nadie nombra a nuestros defendidos, en todos estos dos años nadie los nombra ni dice nada de ellos, están como convidados de piedra”, justificó.

Después de 9 jornadas de juicio y con la expectativa en las próximas reuniones, el Tribunal llamó la atención sobre los cruces entre los Fiscales y el abogado Enzo Di Tella indagando si había alguna cuestión personal ya que hubo varios cruces durante distintas jornadas del juicio. Mientras tanto, desde la Querella destacan que de a poco el juicio empezó a normalizarse en cuanto al funcionamiento pero “lamentablemente nada se sabe sobre el paradero”, aunque el debate quedó postergado por dos semanas por la feria judicial y en los próximos días se resolverá si se cambia la sede y se deja el Escuadrón de Gendarmería para pasar a los Tribunales Federales de Corrientes. Mientras tanto y aunque avanzan las jornadas de juicio se mantiene la misma pregunta con la cual se llegó hasta acá, qué pasó y dónde está Loan.