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Jorge Rial habló del fútbolista que está detrás de Viviana Canosa

Jorge Rial se refirió a los futbolistas que están detrás de Viviana Canosa en el útimo programa de Cónclave.

08 de julio, 2026 | 19.01

Jorge Rial decidió mandar al frente a Viviana Canosa este último martes en Cónclave, el programa del que ambos participan en Carnaval Stream. "Una mujer cambia de look de por tres razones: cuando se separa, cuando se deprimen o se ponen medio mal o cuando queres salir a la cancha otra vez", expuso al aire tras ver cómo estaba vestida su colega.

Lejos de ruborizarse o hacerse la desentendida, Canosa pisó el acelerador: "Yo quiero salir a la cancha otra vez". En esa misma línea, comentó: "No fue a nivel consciente, pero me di cuenta hoy que sí. Tuve buena repercusión porque recibí mensajes de gente muy conocida y dije 'salí a la cancha de vuelta'".

Un famoso futbolista, detrás de Viviana Canosa

Con relación a este tema, el ex presentador de Intrusos la aconsejó: "Deportes seguro porque los jugadores son todos pajeros". En ese sentido, le achacó que ya estuvo navegando por esos ámbitos: "Hay un jugador muy famoso que te ha tiroteado y te ha mandado foto pija".

Después de tan hilarante comentario, donde su compañera contextualizó cómo fue que recibió esa imagen tan gráfica, detallando que fue intempestiva y que se dio mientras miraba el celular junto a su madre, dejó en claro que no le esquivaría a ese rubro: "Estoy para un jugador en actividad. ¡Colágeno, quiero colágeno! Dos me escribieron en actividad y a pleno".

Cabe recordar que Viviana Canosa estuvo casada con Alejandro Borensztein entre 2014 y 2018, mientras que previo a ello supo estar en pareja con Daniel Tobal entre 1993 y 2010. Ahora, sin ningún vínculo amoroso firme, pareciera estar en búsqueda de una nueva aventura y sumar otro capítulo a su vida en esta faceta.

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