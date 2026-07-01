Jorge Rial hizo una fuerte revelación sobre el accidente de Ernestina Pais: "Tenía..."

Jorge Rial contó la verdad detrás del accidente de Ernestina Pais.

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el viernes por la noche al ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de Martínez, sigue generando conmoción en el ambiente. En medio del dolor por la pérdida de la periodista y conductora, Jorge Rial aportó un dato que cambió la lectura del caso y sumó un antecedente clave sobre su situación al volante.

"Fue una conmoción la muerte de Ernestina, es trágico", arrancó el conductor antes de revelar la información que llamó la atención de todos.

El antecedente que complicó su situación

Según contó Rial, Pais no estaba en condiciones legales de manejar al momento del siniestro fatal. "Tenía la licencia pero estaba inhabilitada porque en marzo había tenido un accidente, había rozado a otro auto", reveló el periodista.

Ernestina Pais no contaba con licencia para conducir.

El episodio al que hizo referencia ocurrió a comienzos de año y derivó en un problema administrativo que la dejó sin habilitación vigente. "En ese momento intervino la policía y se negó a ser sometida al control y se retiró con un familiar", detalló Rial sobre aquel primer choque.

La versión coincide con lo confirmado por fuentes oficiales: tras negarse al test de alcoholemia luego del incidente del 3 de marzo en Vicente López, a Pais le revocaron la licencia por un año y medio, una inhabilitación que regía desde abril y se extendía hasta octubre de 2027. Es decir, manejaba sin permiso válido.

La hipótesis sobre el choque fatal

Sobre la mecánica del accidente que le costó la vida, Rial se mostró cauto y planteó una lectura preliminar. "Lo que se ve en el accidente es un hecho de distracción", sostuvo, sin aportar más precisiones. Según las primeras pericias, el auto cruzó con la barrera baja y fue impactado sobre el lateral del conductor; Pais, única ocupante, murió en el acto.

Vale aclarar que la "distracción" es una hipótesis del propio conductor: por el momento no hay informes oficiales que confirmen la causa del siniestro, que sigue bajo investigación de la fiscal María Paula Hertrig. La autopsia, en tanto, determinó que Pais murió por un traumatismo de cráneo grave.

Más allá de los detalles del expediente, Rial cerró con un recuerdo afectuoso hacia su colega: "Era muy buena gente, mucha gente del medio trabajó con ella", expresó. Pais, que en 2009 se convirtió en la única mujer en conducir CQC, dejó un vacío que colegas y allegados todavía lamentan.