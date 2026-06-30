Marruecos le ganó a Países Bajos por penales en una definición para el infarto

Marruecos jugó un partidazo y eliminó a Países Bajos de la Copa del Mundo. El equipo africano venció al conjunto neerlandés por penales y, de esta forma, todavía no hay ningún equipo europeo que haya ganado su enfrentamiento de 16vos de final. El equipo africano lo hizo tras un empate 1-1 que contó con goles de Gakpo para los "Naranjas" mientras que Issa Diop anotó para el vencedor que, en la tanda de penales, tuvo una gran actuación de Bounou

Marruecos tuvo un gran primer tiempo pero no pudo ponerse en ventaja ya que estuvo muy errático, mientras que Países Bajos no mostró todo su poderío ofensivo y, a diferencia de lo que pasó en la fase de grupos, se dedicó a defender, a tirarse atrás y a entregar la peota hacia el conjunto marroquí. El equipo de Ronald Koeman se había puesto en ventaja en el segundo tiempo de la mano de Cody Gakpo. El delantero anotó el primer tanto cuando promediaba el segundo tiempo y, con este tanto, quedó a uno solo de convertirse en el máximo anotador histórico de Países Bajos.





Minutos más tarde, cuando el partido se moría, a los 91 minutos del partido fue Issa Diop quien alcanzó el estallido definitivo y logró el empate con el que llevó a Marruecos al tiempo extra. Si bien el equipo marroquí había tenido la pelota y el juego, lo cierto es que no había podido lastimar lo suficiente, pero enocntró el gol practicamente en la última jugada del partido.

En este punto, el tiempo suplementario dejó grandes acciones. Principalmente un mano a mano que salvó Verbuggen ante Ismael Salibari. El delantero africano quedó mano a mano, hizo una gran jugada, pero el arquero neerlandés la despejó tirando la pelota al corner justo cuando la primera etapa suplementaria llegaba a su fin. Ya en el segundo no ocurrió demasiado, ambos se cuidaron y fueron a los penales.

A nivel de los penales, las ejecuciones fueron fallidas. Había arrancado mal la situación para Marruecos que falló el primero y empezó en desventaja, pero Países Bajos no pudo hacerse fuerte y erró también. Lo más llamativo de la tanda de penales fue una salvada impresionante de Bono, el arquero del ganador, quien tapó un penal sin tirarse hacia su costado, solo dio un par de pasos y puso firme la mano para darle prácicamente la ventaja definitiva que, un penal después, Ismael Salibari cambió por gol.



Con este resultado, Marruecos clasificó a los octavos de final, instancia en la que jugará ante Canadá, uno de los locales. El equipo marroquí quiere repetir la gran actuación que tuvo hace cuatro años atrás cuando llegó a las semifinales y perdió con Francia. Por su parte, Países Bajos es poseedor de una insólita racha: hace 16 partidos que no pierde en Mundiales dentro de los 90 minutos, pero desde hace varias definiciones cae por penales. En 2022 fue con Argentina, al igual que en 2014. Vale decir que, en 2018, ni siquiera clasificó a la Copa del Mundo ya quedó en tercer lugar en su grupo de clasificación.

Tanda de penales: