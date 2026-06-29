Los errores comunes al recibir una notificación de ARCA.

Cuanto la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detecta incumplimientos formales por parte de los contribuyentes, puede emitir distintos tipos de comunicaciones. Aunque muchas veces se interpretan de la misma manera, no todos los avisos implican una sanción económica inmediata.

Es importante saber cuales son las diferentes alertas por parte de la ex AFIP para actuar de manera adecuada y evitar mayores sanciones en el futuro y corregir la situación con el fisco.

Uno de los casos más frecuentes son los llamados "recordatorios por falta de presentación". Se trata de avisos preventivos mediante los cuales el organismo informa la existencia de una obligación pendiente, como una declaración jurada o un régimen informativo. Estas comunicaciones no incluyen un monto de multa y funcionan como una advertencia para que el contribuyente regularice su situación.

Un escalón más arriba aparecen los requerimientos e intimaciones. En estos casos, ARCA exige la presentación de documentación o el cumplimiento de una obligación dentro de un plazo determinado. Si el contribuyente no responde, el organismo puede avanzar con nuevas medidas administrativas o sancionatorias.

Qué sucede con las multas formales de ARCA

Las multas formales, en cambio, son sanciones económicas concretas vinculadas al incumplimiento de obligaciones de hacer, cómo presentar declaraciones juradas o responder requerimientos del fisco nacional argentino. Es importante recalcar que la multa puede considerarse devengada desde el día siguiente al vencimiento de la obligación, incluso antes de que el contribuyente reciba una notificación con un importe determinado.

Una de las confusiones más habituales entre los contribuyentes es interpretar un simple recordatorio como si ya fuera una multa, o creer que no existe riesgo sancionatorio porque todavía no llegó una comunicación con monto definido.

Ante cualquier notificación, los especialistas en el área recomiendan verificar qué obligación figura pendiente y revisar la situación en el Sistema de Cuentas Tributarias. En caso de recibir una multa formal, es importante controlar los plazos disponibles para regularizar la situación o ejercer el derecho de defensa.

Además, la normativa contempla beneficios para quienes actúan rápidamente. En determinados casos, la multa puede reducirse hasta un 50 por ciento si el contribuyente regulariza el incumplimiento y realiza el pago dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. Cabe señalar que un recordatorio no es una multa notificada, pero tampoco debe ser ignorado. Una multa con importe, en cambio, exige revisar de inmediato plazos, posibilidades de reducción y defensas disponibles.

