Blanqueo laboral de ARCA: qué beneficios ofrece y cómo adherir

Los beneficios del blanqueo laboral de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la reglamentación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), el mecanismo que busca incentivar la regularización de trabajadores no registrados o con registros incompletos en el sector privado.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece un esquema de importantes reducciones de deuda previsional, además de facilidades de pago para los empleadores que decidan blanquear personal.

El programa está destinado a empleadores privados que regularicen relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión. También podrán incorporarse situaciones detectadas durante inspecciones laborales, incluso cuando las deudas derivadas de esas actuaciones se encuentren en discusión administrativa o judicial, siempre que no hayan sido canceladas.

Según la ex AFIP, el objetivo de la iniciativa es reducir los niveles de informalidad laboral y facilitar el cumplimiento de las obligaciones previsionales por parte de las empresas.

Cuáles son los beneficios del blanqueo laboral

Uno de los principales incentivos del régimen es la quita parcial de las obligaciones vinculadas a aportes y contribuciones a la seguridad social. Los porcentajes de condonación varían según el tamaño de cada empleador:

Micro y pequeñas empresas: 90% de reducción sobre capital e intereses.

Entidades sin fines de lucro: 90%.

Medianas empresas: 80%.

Grandes empresas y restantes empleadores: 70%.

Además, ARCA dispuso la condonación total de las deudas relacionadas con el Sistema Nacional del Seguro de Salud, la Ley de Riesgos del Trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio correspondientes a los trabajadores incorporados al programa.

A su vez, quienes opten por cancelar el saldo pendiente en un único pago obtendrán una reducción adicional equivalente al 50% de la deuda remanente que no haya sido alcanzada por la condonación inicial.

En tanto, para los contribuyentes que no puedan afrontar el pago al contado, la reglamentación prevé planes de facilidades con una tasa de financiación del 1% mensual.

Las condiciones establecidas son las siguientes:

Micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro: hasta 72 cuotas.

Medianas empresas: hasta 48 cuotas.

Resto de los empleadores: hasta 36 cuotas.

La adhesión al régimen permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre de 2026. Los empleadores deberán registrar o rectificar la situación laboral de sus trabajadores mediante los sistemas informáticos de ARCA y presentar las declaraciones juradas correspondientes. Según informó el organismo, las herramientas digitales necesarias para realizar los trámites estarán disponibles a partir del 16 de junio de 2026.