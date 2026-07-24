Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 24 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de julio. Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) —en su variante por Embarazo— y los beneficiarios de la Prestación por Desempleo cobran hoy, viernes 24 de julio. Si aún te preguntás cuándo cobro, acá te contamos todo lo que necesitás saber.

Hoy no hay acreditaciones para jubilaciones de la mínima, PUAM, SUAF ni Pensiones No Contributivas, que ya tuvieron sus días asignados en semanas anteriores. Tampoco hay pagos para el programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo), que se abona en fecha única a principios de mes.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Cobran hoy los titulares con DNI terminado en 2 y 3. El monto incluye el aumento del 2,15% por movilidad (inflación de mayo) y, si corresponde, el bono extraordinario de hasta $70.000. El bono completo se paga solo a quienes perciben hasta el haber mínimo ($411.959); para el resto, el refuerzo es proporcional hasta alcanzar un tope de $481.959.

DNI terminado en 2 : cobran hoy

: cobran hoy DNI terminado en 3: cobran hoy

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la AUE con DNI terminado en 9 reciben el pago hoy. El monto es de $153.414 por hijo (monto bruto), aunque se deposita el 80% ($122.731) y el 20% restante se retiene para la Libreta AUH. Además, incluye el Complemento Leche de $55.841 para quienes tengan hijos de hasta 3 años o estén embarazadas.

DNI terminado en 9: cobran hoy

Prestación por Desempleo (Plan 1)

Los beneficiarios del seguro de desempleo con DNI terminado en 2 y 3 cobran hoy. El monto mínimo es de $186.200 y el máximo de $372.400, según el mejor salario de los últimos seis meses.

DNI terminado en 2 : cobran hoy

: cobran hoy DNI terminado en 3: cobran hoy

Recordá que las acreditaciones bancarias pueden demorar algunas horas. Ante cualquier duda, consultá Mi ANSES o llamá al 130.