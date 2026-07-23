Entradas para Florian en el Teatro Ópera de La Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

Florian. (Crédito de foto: @ronnfotografía_)

El músico y compositor argentino Florian dará un paso clave en su trayectoria con la llegada de "Actos de Gentileza" a La Plata. La cita está programada para este próximo 27 de agosto en el emblemático Teatro Ópera, un escenario que se prepara para recibir un espectáculo alejado por completo de la estructura de un concierto convencional. En esta propuesta, el artista asume un rol integral al consagrarse no solo como protagonista, sino también como productor y anfitrión de la jornada.

El show en el Teatro Ópera de La Plata

El desembarco en La Plata ocurre tras un recorrido consagratorio por los recintos más destacados de Buenos Aires, que incluyó su segunda presentación del año en el Complejo C Art Media durante el mes de julio. Este crecimiento sostenido consolida el impacto de "Actos de Gentileza" dentro del circuito cultural y marca un punto de inflexión en la proyección del solista.

Las entradas para la función del 27 de agosto en el Teatro Ópera de La Plata ya se encuentran disponibles para el público. Los tickets pueden adquirirse de manera virtual a través de la plataforma Livepass o en la boletería física del recinto. La expectativa en la ciudad es alta ante la promesa de una velada que cruzará la canción y la tradición en una misma noche. Además, las entradas son gratuitas, solo se pedirá una consumición de 8,000 pesos argentinos para canjear en cerveza o bebida sin alcohol.

Florian se presentará en el Teatro Ópera. (Crédito de imagen: el opera)

Una velada con Florian

El concepto de esta velada cobró vida tras el quiebre artístico que significó el lanzamiento de su sencillo Gentileza en 2025. A partir de ese hito, Florian diseñó un espacio conceptual donde las raíces más profundas de la música popular argentina, encabezadas por el tango y el folklore, dialogan en perfecta sintonía con las sonoridades contemporáneas del rock, el pop y el indie actual. Sobre el escenario, esta mezcla genera versiones inéditas de grandes clásicos y una relectura de su propio repertorio en una atmósfera que logra equilibrar la calidez de lo íntimo con la fuerza de lo masivo.

Acompañado por colegas y amigos de la escena nacional, Florian convierte la fecha en una celebración colectiva. Su traje de anfitrión le permite propiciar un encuentro orgánico entre generaciones y géneros musicales, reuniendo a referentes que enriquecen la textura sonora de cada interpretación. La noche promete ser una experiencia estética que reivindica el reencuentro de la música popular a través de colaboraciones únicas y arreglos pensados especialmente para la ocasión.