Rubio se reúne con chino Wang en cumbre ASEAN; guerra en Irán ocupa lugar destacado

Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN

Por Michael Martina y ​Nestor Corrales

MANILA, 22 jul (Reuters) - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su par chino, Wang Yi, hablaron ‌el miércoles sobre la visita ‌a Estados Unidos del presidente chino, Xi Jinping, prevista para septiembre, durante una cumbre asiática en la que destacó la preocupación por la guerra en Irán y las tensiones en el Mar de la China Meridional.

Rubio dijo que debatió en profundidad con Wang la necesidad de sentar las bases para una "visita ​muy positiva" de ⁠Xi, y que su labor consiste en gestionar las grandes ‌diferencias entre ambos países y garantizar que no ⁠se descontrolaran.

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La reunión general de la ⁠ASEAN en Manila se celebra en medio de una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras la tensión sigue ⁠latente entre Pekín y Filipinas —un estrecho aliado de Washington— ​a raíz de un incidente el lunes ‌en el mar de China Meridional ‌que llevó a cada país a convocar al embajador ⁠del otro.

En su reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, quienes expresaron su profunda preocupación por la guerra en Oriente Medio, Rubio ​culpó directamente ‌a Irán.

"El problema que tenemos ahora mismo es que no se toman en serio las negociaciones", afirmó. "Si se lo toman en serio, nosotros también. Si no es así, haremos lo que sea necesario para proteger nuestros ⁠intereses y también los de nuestros aliados".

Subrayó que no se puede permitir que Irán controle el estrecho de Ormuz, ya que ello podría sentar un peligroso precedente para otras partes del mundo.

Sus declaraciones se producen tras el artículo de opinión que publicó el martes en los medios filipinos, en el que criticaba la conducta de ‌Pekín en el Mar de la China Meridional y advertía de "nuevas y graves amenazas" si esas aguas "cayeran bajo el control de una potencia dispuesta a utilizar el comercio como arma geopolítica".

Pekín reclama la soberanía sobre casi todo el Mar de la China Meridional ‌mediante una línea trazada en sus mapas que se adentra en las zonas económicas exclusivas de Brunéi, Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam, y ‌que se encuentra ⁠en el centro de disputas de larga data sobre multitud de islas y formaciones.

Con información de Reuters