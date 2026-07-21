Dos petroleros con crudo saudita dan media vuelta en el mar Rojo tras advertencia de los hutíes

Vista aérea de la costa del mar Rojo desde la ventanilla de un avión, cerca de Sharm el-Sheij, Egipto

Dos petroleros cargados con crudo saudita con destino a China e India dieron media vuelta el martes en el mar Rojo y se dirigieron hacia el canal de Suez, en lugar de aventurarse por ‌la costa yemení en la desembocadura del mar, tras ‌una advertencia de la milicia hutí de Yemen, alineada con Irán.

Los cambios de rumbo de los buques, el Xin Long Yang y el Rodos, apuntan a una segunda posible interrupción de una importante ruta marítima que podría agravar el déficit en los mercados energéticos mundiales provocado por el cierre del estrecho de Ormuz.

Los hutíes declararon el lunes un bloqueo naval contra Arabia Saudita, lo que abre un nuevo frente potencial en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y aumenta la amenaza para el suministro energético mundial y el comercio más allá del golfo Pérsico.

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El grupo, en un correo electrónico ​enviado a las empresas navieras, les ⁠advirtió que no cargaran ni descargaran mercancías en los puertos de Arabia Saudita y dijo que dicha actividad podría ‌dar lugar a que se convirtieran en blanco de ataques "en cualquier lugar".

Los hutíes controlan el norte ⁠de Yemen, incluida la costa del estrecho de Mandeb, situado en ⁠la desembocadura del mar Rojo. Dado que el estrecho de Ormuz, que controla el acceso al golfo Pérsico, ha estado bloqueado durante la guerra, el puerto saudita de Yanbu, en el mar Rojo, se ha convertido en la principal ruta alternativa ⁠para el petróleo de Oriente Medio, lo que permite exportar millones de barriles al día.

Los costos de los ​seguros contra riesgos de guerra ya han repuntado en las últimas 24 horas, al reevaluarse ‌los riesgos de los puertos sauditas, dijeron el martes ‌fuentes del sector asegurador.

"Se recomienda a los buques que hagan escala en puertos de Arabia Saudita que reconsideren el ⁠tránsito por el mar Rojo y que valoren la aplicación de medidas de mitigación reforzadas", dijo la empresa británica de seguridad marítima Ambrey, y añadió que, según su evaluación, los buques que hacen escala en puertos de Arabia Saudita "corrían un alto riesgo".

CAMBIOS DE RUMBO EN EL MAR

El Xin Long Yang, un superpetrolero que completó el lunes la carga de dos millones ​de barriles de crudo ‌saudita en Yanbu, se dirigía inicialmente a salir del mar Rojo para poner rumbo a China, pero dio media vuelta y se dirigió en su lugar a Suez, según los datos de transporte marítimo.

El petrolero más pequeño, el Rodos, que había cargado unos 700.000 barriles de crudo saudita con destino a India, también dio media vuelta el martes para dirigirse a Suez, según los datos.

Dynacom Tankers Management, empresa gestora del Rodos, ⁠y Cosco Shipping, gestora del Xin Long Yang, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Otro superpetrolero, el New Prime, cuya llegada a Yanbu estaba prevista para finales de esta semana con el fin de cargar crudo, también ha dado media vuelta frente a las costas de Omán antes de entrar en el mar Rojo. Su gestora, Associated Maritime Co HK, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Tres fuentes del sector naviero indicaron que Yanbu seguía operando para cargar petróleo en buques que ya se encontraban en el mar Rojo o que llegaban a través de Suez. Los datos de seguimiento de buques mostraban que ‌un petrolero, el Olympic Luck, que había entrado en el mar Rojo a través de Suez, seguía dirigiéndose a Yanbu, al igual que varios buques que ya se encontraban cerca.

Sin embargo, obligar a los petroleros a utilizar el canal de Suez en lugar de salir del mar Rojo por el estrecho de Mandeb añadiría semanas a los plazos de entrega a los clientes de Asia, ya que se verían obligados a navegar por el Mediterráneo y rodear África.

"Aunque un bloqueo real parece poco probable, dados los ‌recursos que requeriría tal empresa, una intensificación de las hostilidades podría llevar a los hutíes a atacar buques vinculados a Arabia Saudita que transiten por el estrecho de Mandeb", señaló el corredor marítimo Clarksons en una nota el martes.

En los últimos meses, una media de ‌diez petroleros han atravesado diariamente ⁠el estrecho de Mandeb.

"Sin embargo, si los hutíes afectaran al tráfico por la región, podríamos asistir a una reorganización de los cargamentos de crudo, en la que los volúmenes de Yanbu se dirijan ​cada vez más hacia Europa".

Los superpetroleros a plena carga que transitan por el canal deben descargar primero parte de su petróleo, que puede eludir el canal al ser bombeado a través del oleoducto SUMED hasta el Mediterráneo.

Con información de Reuters