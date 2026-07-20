Sorpresa por la confesión de Nelson Castro en vivo: “Estuve a punto de…”

Nelson Castro se sinceró durante una entrevista con Fernando Marín para Infobae y reveló detalles sobre su vida privada.

El conductor Nelson Castro se sinceró como nunca antes sobre su vida privada y habló por primera vez en público de su intimidad durante una entrevista con Fernando Marín para Infobae. Además, reveló por qué continúa soltero y cuál era uno de sus mayores deseos personales.

En ese sentido, contó: “Estuve enamorado una vez en mi vida. Yo estuve a punto de casarme cuando nos conocimos, cuando yo llegué de los Estados Unidos. Estuve a punto de casarme con una persona extraordinaria, que lamentablemente falleció al volverme”.

Luego continuó: “Yo le había dicho ‘bueno, vuelvo y vemos qué pasa’. A mí me hubiera gustado tener una familia, habíamos planeado tener cinco chicos, y después nunca más se repitió. Habiendo vivido esto, después tuve alguna que otra relación, pero me di cuenta de que no era lo mismo. Solo hubiera concretado algo si se hubiera repetido esa situación, y no quise ser infeliz ni hacer infeliz a nadie”.

La confesión de Nelson Castro para Infobae

Si bien el periodista siempre mantuvo su vida sentimental alejada del foco mediático y actualmente está soltero, en esta entrevista reveló que solo estuvo enamorado una vez y que incluso estuvo a punto de casarse. Sin embargo, el matrimonio nunca llegó a concretarse debido al fallecimiento de su pareja.

En ese sentido, explicó: “No es que diga que no al amor; me tocó una vez, pasó, y me hubiera gustado que se hubiera abierto otra vez la puerta. Uno nunca está cerrado, ¿no? Por supuesto. Hoy tengo 71 años, me considero una persona plena, pero hay etapas de la vida que ya pasaron. Sin duda es una deuda de mi vida”.

Finalmente, agregó: “A mí me hubiera gustado tener una familia con muchos chicos y muchos nietos. Pero bueno, Dios por algo decidió que no sea así. Tengo hermosos sobrinos, tengo a mi hermano y disfruto mucho con ellos”.