En Radio Rivadavia revelaron la insólita medida que tomó el gobierno de Milei con la Casa Rosada: "Por eso"

En Radio Rivadavia revelaron la inédita medida que tomó el gobierno de Milei.

Una fuerte denuncia sobre el patrimonio histórico de la Casa Rosada se realizó en Radio Rivadavia. Los periodistas Walter Schmidt y Nelson Castro aseguraron que el gobierno de Javier Milei vació la biblioteca de la sede del Poder Ejecutivo y que, hasta el momento, no existe información oficial sobre el destino que tendrán sus libros y documentos.

Durante el programa que conduce Castro, ambos comunicadores cuestionaron la decisión del Gobierno y alertaron sobre el posible deterioro de material considerado de valor histórico. Walter Schmidt reveló que la administración libertaria decidió desmantelar la biblioteca que funcionaba en la sede gubernamental. "La iban a ubicar en un rincón porque no les interesaba en absoluto. Es una biblioteca interesante en el sentido de que es un patrimonio, porque tiene que ver con documentación, Boletín Oficial, consultado por historiadores y demás. Bueno, vaciaron eso y nadie sabe qué destino tendrá. Posiblemente un sótano o un rincón en algún lugar", sostuvo.

Además, destacó el rol de la prensa para visibilizar la situación: "Por suerte otra vez el periodismo publicó imágenes de esa movida".

En Radio Rivadavia revelaron la inédita medida que tomó el gobierno de Milei.

Nelson Castro cuestionó a Javier Milei

Tras la revelación, Nelson Castro criticó las restricciones impuestas a la prensa dentro de la Casa Rosada y dejó una frase dirigida al Presidente. "Por eso no les interesa que el periodismo se mueva por la Casa Rosada. Hay que decirle al Presidente que no es de él la Casa Rosada", afirmó y profundizó: "Él es un inquilino en la Casa Rosada".

Por su parte, Schmidt también cuestionó las prioridades de la actual gestión. "Mientras están preocupados por renovar la vajilla, la sala de periodistas no tiene ni calefacción para el invierno ni ventilación o aire acondicionado para el verano", concluyó.