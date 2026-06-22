Milei terminó de vaciar de poder a Adorni pero logró blindarlo en Diputados y no lo echará el Congreso

Javier Milei le terminó de sacar hoy la función más importante que cumplía Manuel Adorni en el Gobierno y para lo cual fue convocado: la comunicación. Así, lo vació de poder. Y mientras tanto lo blindó en Diputados para que el Congreso no lo eyecte de su puesto como jefe de Gabinete.

El plan del Presidente comenzó el viernes en un desayuno que duró seis horas en la quinta de Olivos entre él y Adorni. Ahí comenzaron a dar los primeros pasos. Se comunicó que iba a haber un nuevo vocero, el anterior lugar que ocupaba el jefe de ministros y del que ya no cumplía sus funciones por varios motivos: el primero y más importante es la imposibilidad de explicar su situación judicial ante el periodismo.

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Cumplió Adorni a la perfección esa máxima de que "es imposible ser vocero de uno mismo". Por eso Milei, ante el reclamo opositor de despedirlo, lo empezó a cumplir a medias. Entró en ese lugar el diputado pampeano Adrián Ravier, economista y de muy buena relación con Milei en estos últimos dos años.

Este lunes, Milei dio el segundo paso y echó al adornista de primera hora, Javier Lanari, tal como anticipó El Destape el viernes pasado. Dejó de ser Secretario de Comunicación. Era el Nº 2 de Adorni. El ahora ex funcionario estaba agotado, quería dejar su cargo hace unos meses y, según dicen en el Gobierno, "le tocó una difícil con la situación de Adorni".

En Casa Rosada hay dos órbitas que se complementan pero con pertenecen a compartimentos diferentes: uno es la Vocería y otra la Secretaría de Comunicación. El anterior Gobierno, el del Frente de Todos, la tenía bien separada. Con Milei, Adorni tomó todo el poder y las aunó. Pero ahora volverá a su vieja usanza. Asuntos separados.

Para este último lugar, Milei designó este lunes a Fabián Fernández. "Es alguien profesional que viene a trabajar y a reorientar la comunicación frente a los nuevos desafíos. Tiene experiencia e hizo un gran trabajo en YPF", resaltaron ante El Destape en Casa Rosada.

Por ahora, Adorni sigue en el cargo. Hay rumores de que esta semana podría haber novedades sobre su situación en la Casa Rosada y ya se habla de cambios y nuevos nombres para ese lugar. Habrá que ver para creer.

Igual, no le sueltan la mano

Mientras tanto, el Presidente ordenó blindarlo en el Congreso. No quiere Milei que lo eche el parlamento. Si va a tomar una decisión, va a ser plenamente del mandatario.

El Gobierno está confiado en que "no hay manera de que pase Diputados". En el Senado también la situación se complicó. Es que la oposición necesita dos tercios. Y si bien en la Cámara Alta puede haber sorpresas, en la baja "es imposible", reflexionan en Casa Rosada. "No llegan ni a tener quórum en Diputados", se envalentonó un libertario ante El Destape que conoce los pasillos del Congreso de memoria. El oficialismo citó a una reunión de comisión para la semana próxima.

"Estamos laburando para que no prospere", afirmaron en LLA ante este portal. "La sesión que pidió la oposición en Diputados es para emplazar a la comisión y tratar el proyecto. Entonces nosotros dijimos: 'Bueno, ¿quieren que se discuta el tema Adorni?' Citamos a la comisión y que se discuta como todo proyecto", enfatizó un mileísta.

Será entonces el martes 30 de junio a partir de las 15 horas, con la idea de lograr la interpelación y luego la moción de censura al jefe de Gabinete de Milei. Son seis proyectos de resolución.

Desde el Senado se quejaron de que habían arreglado que se necesitaba mayoría absoluta (mitad más uno) para remover a Adorni y ahora ordenaron desde el oficialismo que la votación para sacarlo requiere de dos tercios de los votos. "Hay que admitir que ni Stalin manejaba el derpo (poder) como Karina", le respondieron sobre este tema a El Destape desde la Cámara Alta.

En LLA le respondieron a José Mayans, el senador peronista que impulsó esa lectura del artículo 101 de la Constitución. "Fue una apretada de él esto", afirmaron los libertarios. "Lo que le ordenó Karina es: ‘Vayan, interpreten la Constitución como quieran y salvémoslo a Adorni porque es socio nuestro’”, dijo Mayans el domingo pasado.

Este miércoles, habrá movimientos en el Senado sobre la situación de Adorni. "Están haciendo todo para voltear la sesión del martes. Hay que ver si tenemos los votos", dicen en la oposición. En paralelo, el jefe de Gabinete podría lograr mañana una reunión en Casa Rosada con senadores violetas para que vayan a apoyarlo en la Cámara Alta con sus argumentos.