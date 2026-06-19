El nuevo vocero de Milei: el fin de Adorni, la decisión del Presidente y el equilibrio en la interna

Javier Milei empezó a mover fichas para seguir sosteniendo a Manuel Adorni como jefe de Gabinete. El Presidente tomó la decisión de tener un vocero nuevo, luego de la "muerte política" del exresponsable de la comunicación envuelto en una causa judicial con destino difícil para los libertarios.

El Presidente se reunió con Adorni esta mañana en un desayuno de más de seis horas. Allí se cocinó la decisión de Milei de poner uno suyo en la Vocería: Adrián Ravier.

El nuevo vocero renunciará a su banca de diputado y asumirá Martín Matzkin, bullrichista pleno y funcionario del Ministerio de Seguridad. "Sería una boludez que se tome licencia, porque perdemos un voto, no tiene reemplazo", afirmaron fuentes parlamentarias a El Destape.

Milei decidió así sumar a un economista con el que mantuvo una gran relación en los últimos años. Pampeano, de mujer pampeana, vive en esa provincia hace más de 20 años. Tiene 3 hijos y es fanático hincha de San Lorenzo.

Una fuente que lo conoce mucho le relató a El Destape: "Es muy copado, muy reflexivo, acepta las criticas, sabe muchísimo de economía. Y es cercano a Javier últimamente", revelaron, en una suerte de tiro por elevación contra Adorni.

Milei cerró la grieta en la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo con esta decisión. Ambos bandos salieron a aplaudir la designación. Es que Ravier es parte de la Fundación Faro que conducen los Caputo. Y además "tiene una excelente relación con Lule Menem, laburó con él en la campaña", expresó otra fuente a El Destape.

Desde las dos sectas salieron a aplaudir la decisión de Milei en X. Tanto el asesor desde su cuenta de Twitter como la cuenta El Jefe, manejada por las redes karinistas, una suerte de cuenta paralela de Karina Milei.

Quien dejará su lugar es el actual Secretario de Comunicación, Javier Lanari, un adornista puro de la primera hora. En el Gobierno adelantaron: "A Ravier le tendrían que dar el cargo de Secretario, es lo más normal, por una cuestón de rango y cuestiones administrativas y burocráticas".

Este paso que da Milei es uno más en su ratificación de que a Adorni sigue hasta diciembre de 2027. No dará entrevistas ni conferencias de prensa y bajará el perfil. Se quedará casi sin funciones. Su expertise era la vocería. Ahora le sacaron hasta esa tarea. Como jefe de Gabinete ya ofician entre Karina Milei, el ministro de Interior Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem. Es el fin. Pero con cargo. Por lo menos hasta que resuelva su situación judicial.