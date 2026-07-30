Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 30 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 16 minutos
Mañana fresca y cielo despejado en Capital Federal: 11° con alta humedad
Buenos Aires arranca la madrugada con una temperatura de 11°C y una sensación térmica idéntica, según el último reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. El cielo se mantiene despejado, con apenas un 10% de nubosidad, ideal para quienes madrugan para hacer actividad al aire libre.
La humedad es elevada, alcanzando el 92%, pero sin probabilidad de lluvia (0%) gracias al punto de rocío en 9°C. El viento sopla del sector medio a 12 km/h, con ráfagas de hasta 24 km/h, suficiente para mover banderas pero sin generar incomodidad.
La presión atmosférica se ubica en 1020 hPa, estable, y la visibilidad es óptima: 30 kilómetros. No se reporta niebla ni otros fenómenos. La cota de nieve está en 3200 metros, lejos de cualquier afectación en la ciudad. Un comienzo de jornada fresco y tranquilo para la Capital Federal.
Hace 1 hora
Jueves fresco en la City: 11°C con nubes y claros y sin lluvia
Arrancamos la madrugada del jueves en Capital Federal con una temperatura de 11°C y un cielo que alterna nubes y claros. La sensación térmica se mantiene en los mismos 11°C gracias a la elevada humedad del 92%, que hace que el aire se sienta más pesado. Según los datos oficiales, la probabilidad de lluvia es nula, por lo que no se esperan precipitaciones durante las próximas horas.
El viento sopla con una intensidad media de 13 km/h y ráfagas que alcanzan los 25 km/h, mientras que la visibilidad es excelente: 30 kilómetros. Con una presión atmosférica de 1020 hPa y sin niebla en la zona, la cota de nieve se ubica en los 3200 metros. Un inicio de jornada tranquilo, ideal para quienes salen temprano. Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en El Destape.
Hace 1 hora
Arranca la madrugada porteña con 11° y alta humedad: cielo con nubes
En la madrugada porteña, el termómetro marca 11°C con una sensación térmica idéntica de 11°C, según el registro oficial de las 03:00. El cielo se presenta con nubes y claros y una nubosidad del 50%. La humedad relativa es alta, alcanzando el 92%, mientras que la probabilidad de lluvia es 0%.
El viento medio sopla del sector a 13 km/h, con ráfagas que llegan a 25 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1020 hPa y la visibilidad es excelente, de 30 km. No se registra niebla y la cota de nieve está a 3200 metros. Una madrugada fresca y estable para arrancar la jornada en Capital Federal.
Hace 1 hora
Madrugada con nubes y claros: 11°C y alta humedad en Capital Federal
En la madrugada de este jueves, la Ciudad de Buenos Aires registra una temperatura de 11°C con un cielo de nubes y claros. La sensación térmica es de 11°C debido a la humedad relativa del 92% y un viento medio de 13 km/h. No se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitaciones del 0%.
La visibilidad es excelente, alcanzando los 30 km, y la presión atmosférica se ubica en 1020 hPa. Las ráfagas de viento alcanzan los 25 km/h, sin presencia de niebla. La cota de nieve se encuentra a 3200 metros, ideal para zonas montañosas pero no afecta a la ciudad. El punto de rocío de 10°C indica una atmósfera húmeda pero estable.
Para las próximas horas, se espera que el cielo continúe con alternancia de nubes y claros, sin cambios significativos en la temperatura. Mantené tu abrigo liviano si salís temprano, ya que la mañana arranca fresca pero sin frío extremo. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo en El Destape.
Hace 1 hora
Madrugada porteña con 11°C y alta humedad: ¿cómo arranca el jueves?
Arrancamos el jueves en la Ciudad de Buenos Aires con una madrugada templada y estable. Según el registro oficial de las 03:00, el termómetro marca 11°C con una sensación térmica idéntica de 11°C, lo que indica una noche sin vientos que alteren la percepción del frío.
La humedad es protagonista: alcanza el 92%, mientras que la probabilidad de lluvia es 0%. El cielo se presenta con nubes y claros y una nubosidad del 50%. La visibilidad es óptima, con 30 km de alcance.
El viento sopla del sur a 13 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h. La presión atmosférica es de 1020 hPa, sin presencia de niebla. La cota de nieve se ubica a 3200 metros. Un inicio de jornada tranquilo, ideal para quienes salen temprano.
Hace 12 horas
Una masa de aire antártico traerá temperaturas de hasta -20 grados
El marcado descenso de temperaturas se sentirá hasta el viernes 31 de julio. Habrá nevadas y mínima en el sur del país.
Hace 22 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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15:30 | 28/07/2026
Avanza un fenómeno que provocará granizo, fuertes tormentas y abundantes lluvias
La Argentina atravesará distintos fenómenos meteorológicos en los próximos días producto del avance de distintos frentes que darán lugar a jornadas húmedas, frescas y nubosas. ¿Cuándo es el momento de mayor riesgo?
El momento de mayor inestabilidad tendrá lugar entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1 de agosto.
15:15 | 28/07/2026
Los incendios y la sequía en Burdeos encienden las alarmas en Francia
Olas de calor extremas y dos meses sin lluvias aceleran una de las vendimias más tempranas de la historia. A la amenaza climática sobre los viñedos se suma una crisis estructural por la caída del consumo global y la depreciación de los vinos de alta gama.
Incendios forestales en el suroeste de Francia
05:57 | 28/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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18:38 | 27/07/2026
Se vienen 24 horas de inestabilidad: tormentas, ráfagas y actividad eléctrica
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas en varias zonas del país. Se espera que el tiempo desmejore hacia el fin de semana.
Enormes incendios forestales de Europa ponen a prueba capacidad de aviones cisterna, según Avincis
Incendio forestal cerca de Cotignac en el departamento de Var
06:56 | 27/07/2026
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
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13:19 | 26/07/2026
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 26 de julio
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14:09 | 25/07/2026
Emergencia climática en la cordillera: familias aisladas y rutas bloqueadas por la nieve
Las intensas nevadas desencadenaron una serie de complicaciones en múltiples provincias del oeste del país. Se vieron afectados desde el tránsito internacional hasta el normal desarrollo del ciclo lectivo.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 25 de julio
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Miles huyen de los incendios en Francia; se juntan incendios en las afueras de Madrid
Incendio forestal en Lege-Cap-Ferret
07:22 | 24/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:42 | 23/07/2026
Avanza el "Súper Niño": 48 horas de mal tiempo, humedad elevada, lluvias y cambio extremo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para todo el país por diversos fenómenos que tendrán lugar en las próximas horas. Se esperan lluvias de variada intensidad, caída extrema de temperaturas y vientos fuertes.