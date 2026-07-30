Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 30 de julio

Buenos Aires arranca la madrugada con una temperatura de 11°C y una sensación térmica idéntica, según el último reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. El cielo se mantiene despejado, con apenas un 10% de nubosidad, ideal para quienes madrugan para hacer actividad al aire libre.

La humedad es elevada, alcanzando el 92%, pero sin probabilidad de lluvia (0%) gracias al punto de rocío en 9°C. El viento sopla del sector medio a 12 km/h, con ráfagas de hasta 24 km/h, suficiente para mover banderas pero sin generar incomodidad.

La presión atmosférica se ubica en 1020 hPa, estable, y la visibilidad es óptima: 30 kilómetros. No se reporta niebla ni otros fenómenos. La cota de nieve está en 3200 metros, lejos de cualquier afectación en la ciudad. Un comienzo de jornada fresco y tranquilo para la Capital Federal.