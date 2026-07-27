Enormes incendios forestales de Europa ponen a prueba capacidad de aviones cisterna, según Avincis

Incendio forestal cerca de Cotignac en el departamento de Var

Avincis, ​la mayor empresa europea de servicios aéreos de emergencia, advierte que Europa no está preparada para temporadas de incendios forestales más largas y extremas y el jefe de la ‌empresa dijo a Reuters que sus aviones ‌de extinción de incendios son ahora necesarios casi todo el año.

El director ejecutivo, John Boag, señaló que el alargamiento de las temporadas de incendios forestales en Europa y los obstáculos burocráticos han agravado la escasez regional tanto de aviones como de pilotos experimentados necesarios para pilotarlos.

"A nivel mundial, las temporadas de incendios se están alargando, los aviones no se desplazan entre zonas y cada vez es más difícil conseguir pilotos", afirmó Boag en una entrevista.

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Las declaraciones de Boag, un piloto de helicóptero ​que comenzó su carrera en ⁠1985 pastoreando ganado en el interior de Australia a bordo de un Bell 47, se ‌producen mientras Francia y España luchan contra incendios forestales históricos después de que ⁠semanas de sequía convirtieran los bosques en zonas de alto ⁠riesgo de incendio.

Avincis, con sede en Lisboa, dice que Europa se encuentra bajo presión, en parte porque los meses adicionales dedicados a la lucha contra los incendios reducen el margen para trasladar la ⁠capacidad entre hemisferios, lo que deja lagunas en la capacidad.

"En un principio, el período ​de máxima actividad del año durante el verano era de tres o ‌cuatro meses… Ahora tenemos aeronaves que empiezan a ‌operar en marzo y abril y continúan hasta octubre", explicó Boag.

Los inviernos húmedos no hacen ⁠más que agravar el problema, al aumentar el crecimiento de la materia vegetal que más tarde puede convertirse en leña seca. Igualmente preocupante es la expansión del riesgo de incendios más al norte.

"Nos encontramos en un punto en el que los gobiernos tendrán que poder permitirse disponer de aviones ​para cubrir un ‌período de 12 meses, ya que las empresas comerciales no pueden desplazarse al sur (hemisferio sur) y obtener más ingresos durante la temporada baja", señaló Boag.

OBSTÁCULOS EN LA CONTRATACIÓN DE PILOTOS

Avincis cuenta con una flota de 180 helicópteros y 40 aviones en todo el mundo, incluidos 22 aviones cisterna Canadair.

En España y Portugal, donde utiliza 47 aeronaves, Avincis ⁠ha volado más de 5.000 horas en operaciones de extinción de incendios en lo que va de año, más del doble que en el mismo periodo de 2025.

Europa ya ha realizado una compra colectiva de 22 de los resistentes Canadair de recogida de agua a la empresa De Havilland Canada, con sede en Toronto. Tras una paralización de la producción que ha durado una década, está por llegar un nuevo modelo, pero no llegará a su primer cliente, Grecia, hasta 2028.

Las alternativas son escasas.

El avión militar Airbus ‌A400M se ha sumado a la lucha contra los incendios en Francia, lanzando 20 toneladas de retardante. Otras empresas, entre ellas la china Comac, presentaron posibles variantes de aviones en el Salón Aeronáutico de Farnborough de la semana pasada, y una startup francesa, HYNAERO, se encuentra en la fase inicial de diseño de un avión anfibio que estará listo en 2032.

La lucha contra los incendios es exigente, ya que ‌requiere vuelos a baja altura y de precisión frente a corrientes de aire impredecibles. Los expertos señalan que hay escasez de pilotos y técnicos con experiencia.

Boag criticó la normativa europea que obliga a los pilotos a ‌volver a presentarse a ⁠los exámenes de aviación civil si proceden del extranjero o del ámbito militar.

"Necesitamos una vía que permita incorporar personal a Europa rápidamente sin trámites burocráticos", afirmó Boag. "La ​aerodinámica de un helicóptero es la misma tanto en el ámbito militar como en el civil".

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea no hizo ningún comentario inmediato sobre sus normas de concesión de licencias de piloto.

Con información de Reuters