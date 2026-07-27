Salarios de pobreza y pluriempleo: enfermeros de Santa Fe marchan contra el ajuste de Pullaro

El ajuste del gobernador Maximiliano Pullaro denunciado por los docentes y estatales también se refleja en el bolsillo de los médicos y empleados de la salud pública de Santa Fe. En este contexto económico asfixiante, trabajadores de enfermería de distintos puntos de la provincia volverán a movilizarse esta semana con un reclamo central: un salario básico de 2 millones de pesos y el reconocimiento pleno de la profesión.

La protesta, organizada por sectores autoconvocados incluirá una caravana desde la plaza San Martín de Rosario hasta el Monumento Nacional a la Bandera. El conflicto se mantiene activo desde febrero, cuando comenzó un acampe frente a la sede local de la Gobernación en Rosario, para exigirle respuestas al intendente Pablo Javkin.

Según los voceros, la convocatoria suma entre 5.000 y 6.000 trabajadores de hospitales públicos, centros de salud municipales, clínicas privadas y dependencias nacionales. La protesta también tendrá réplicas en la ciudad de Santa Fe, Reconquista y otras localidades del territorio provincial.

Los manifestantes sostienen que los ingresos actuales quedaron muy por debajo del costo de vida. Según detalló el medio DeGremiales, los salarios oscilan entre 800.000 y 900.000 pesos, mientras que en el sector privado promedian 1.100.000 pesos. “Para llegar a fin de mes hay que multiplicar horas extras o tener más de un empleo”, explicaron desde la organización de la marcha, al tiempo que advirtieron sobre la sobrecarga laboral y el desgaste físico y emocional que atraviesa el sector.

Uno de los ejes del reclamo es el reconocimiento profesional de la enfermería, una demanda histórica que, aseguran, no fue saldada en las negociaciones paritarias. Los autoconvocados cuestionan la decisión del gobernador Pullaro de cerrar acuerdo paritarios con incrementos que consideran insuficientes.

Además del aumento del básico, el pliego incluye el pase a planta permanente de trabajadores contratados, la incorporación de más personal para aliviar la demanda en los servicios y mejoras en las condiciones laborales. “Ponemos el cuerpo todos los días en situaciones críticas y necesitamos un salario acorde a la responsabilidad que asumimos”, expresaron.

El próximo 4 de marzo presentarán un petitorio formal ante las autoridades provinciales y, al día siguiente, realizarán la marcha hacia el Monumento para reforzar la visibilidad del conflicto. Hasta el momento, no fueron convocados a una mesa de diálogo por parte del Ejecutivo santafesino.

Docentes de Santa Fe rechazaron la pobre propuesta de Pullaro: "Avasalla derechos"

Al igual que los trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Rosario, los docentes de Santa Fe rechazaron la pobre oferta paritaria del gobierno de Pullaro. El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, argumentó que el sector no va a aceptar "una propuesta que avasalle los derechos".

La propuesta contemplaba incrementos escalonados entre julio y diciembre, una mejora promedio del 15 % para el segundo semestre y un incremento anual promedio del 49 % respecto de diciembre de 2025. Sin embargo, los maestros aseguraron que "la contundencia de la votación tiene que ver con el malestar docente".

El ajuste salarial parece no tener piso. Además de Amsafé, gremio que nuclea a los docentes públicos de la provincia, también decidieron lo mismo el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) Santa Fe.

Según detalló Alonso en declaraciones para AIRE, los trabajadores de la educación nucleados en Amsafé resolvieron un extenso plan de lucha para expresar el malestar de los docentes y "exigir que el Gobierno de marcha atrás". El reclamo incluye concentraciones, movilizaciones y la adhesión al paro nacional previsto para el próximo 3 de agosto.

Desde el gremio señalaron que otro de los principales puntos de conflicto es la falta de una compensación para los jubilados por la pérdida del poder adquisitivo sufrida durante el primer semestre. Según explicó Alonso, el sector pasivo recibió un incremento del 12,5%, frente a una inflación acumulada del 17,1%, sin que la nueva propuesta contemple mecanismos de recuperación salarial.