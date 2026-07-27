Maslatón reveló la peor "payasada" pública de Milei: "No sabe"

Maslatón reveló la peor "payasada" pública de Milei.

Carlos Maslatón lanzó una dura crítica contra Javier Milei luego de los insultos del Presidente argentino contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en Brasil. El abogado y analista cuestionó la intervención de Milei en la política interna brasileña y sostuvo que sus declaraciones podrían terminar favoreciendo al mandatario brasileño en una eventual campaña electoral.

A través de una publicación en X, Maslatón cuestionó la participación de Milei en un acto político de Flávio Bolsonaro y apuntó directamente contra el impacto que, según su análisis, tuvo el discurso del mandatario argentino. "Milei lo reventó a Bolsonaro con esta payasada insultando a Lula", afirmó Maslatón, en referencia al respaldo del Presidente argentino al espacio político vinculado con el expresidente Jair Bolsonaro.

El abogado consideró que la estrategia del mandatario argentino puede resultar contraproducente para el sector que buscaba respaldar y sostuvo que los dichos contra Lula podrían tener un efecto negativo en términos electorales. "Totalmente pianta votos", sentenció Maslatón, quien cuestionó la decisión de Milei de involucrarse en la política brasileña y consideró que el mandatario argentino no dimensionó las consecuencias de sus declaraciones.

La advertencia de Maslatón sobre la campaña de Lula

En su publicación, Maslatón también criticó la actitud de Milei por intervenir en asuntos internos de Brasil. "No sabe que estas cosas no van para Brasil, y menos expresadas por un argentino fanfarrón interviniendo en asuntos internos de otro país", escribió.

Maslatón reveló la peor "payasada" pública de Milei.

Por último, Maslatón anticipó que las imágenes del Presidente argentino podrían ser utilizadas políticamente por el oficialismo brasileño. "La campaña de Lula va a usar estas imágenes, seguro", afirmó.