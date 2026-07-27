Este fin de semana murió la ballena sei que desde hace varios días estaba varada en la costa de San Isidro, a pesar del intenso operativo desplegado por la Prefectura Naval Argentina en conjunto con especialistas en fauna marina para intentar trasladar al ejemplar hacia aguas más profundas.

El cetáceo había sido encontrado con vida y permanecía bajo monitoreo persistente, pero las condiciones desfavorables que se encontraron durante el operativo de traslado y la imposibilidad de aprovechar una marea con mayor nivel de agua frustraron las posibilidades de rescatar al animal.

La muerte de la ballena generó conmoción entre aquellas eprsonas que siguieron de cerca el trabajo de los equipos especializados para regresar el ejemplar al mar.

El complejo operativo

Las tareas de rescate estuvieron a cargo de especialistas de la Fundación Temaikén y de la organización Cethus, dedicadas al estudio y la conservación de los mamíferos marinos. La Prefectura Naval Argentina proporcionó apoyo logístico con sus embarcaciones.

Desde el inicio del operativo, los especialistas advirtieron que se habían presentado importantes dificultades debido a las características del sitio donde había quedado varada. Durante varios días se monitoreó el comportamiento de las mareas para contar con un mayor volumen de agua que facilitara el desplazamiento de la ballena, pero ello nunca llegó a ocurrir.

"Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir", indicaron desde la Fundación Temaikén.

Qué es una ballena sei y por qué su presencia en San Isidro fue sorpresiva

El ejemplar fue identificado como una ballena sei (Balaenoptera borealis), que es una especie considerada la tercera más grande del planeta. En esa línea, solo es superada por la ballena azul y la ballena de aleta. Los adultos pueden superar los 18 metros de longitud y se alimentan principalmente de krill, peces pequeños y otros organismos marinos.

La ballena sei es un cetáceo que habita aguas oceánicas profundas, por lo que su presencia tan cerca de la costa resulta poco frecuente y despierta el interés de especialistas e investigadores. Precisamente por ello es que el caso fue seguido de cerca por equipos técnicos que intentaron comprender los motivos por los que el animal apareció en una zona de escasa profundidad.

Tras la muerte de la ballena, los especialistas buscarán determinar las causas que provocaron que quedara varada y establecer si existían problemas de salud previos. En ese sentido realizarán estudios que aporten información sobre el comportamiento de la especie en estos casos, para saber actuar en el futuro ante hechos similares.