Qué pasó con los 11 jugadores borrados de River: 5 mundialistas y 41 millones de dólares

Qué pasó con los jugadores "borrados" de River y qué hacen ahora.

Antes del Mundial 2026, River Plate decidió marginar a once jugadores del plantel profesional para que trabajaran apartados hasta que encontraran un nuevo club. Cinco de ellos fueron mundialistas y hubo una inversión de alrededor de 41 millones de dólares en total por sus fichajes, sin contar los salarios de cada uno.

Los futbolistas son nada menos que Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Kevin Castaño, Kendry Páez (a préstamo), Matías Viña (a préstamo), Maximiliano Salas, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre y Alexander Woiski. Consultado al respecto luego de la eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi, el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet explicó que fue una decisión puramente de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

Entre el presidente, el nuevo director deportivo español Pablo Longoria y manager uruguayo Enzo Francescoli determinaron ser "agresivos" en el mercado de pases. Por ello, además de los refuerzos de lujo como los campeones del mundo Nicolás Otamendi y Ángel Correa, también fueron tajantes con los jugadores mencionados que no rindieron de acuerdo a las expectativas con esta camiseta.

Qué pasó con los 11 jugadores marginados por River

La realidad es bien diferente a la que era hace apenas dos meses para Galarza, Castaño, Páez, Viña, Salas, Subiabre, Pezzella, Lencina, Woiski, Bustos y Galoppo. Por lo pronto, se están entrenando por su cuenta en un nuevo predio adquirido por el "Millonario" sobre la Avenida Cantilo, ubicado entre el Arroyo Medrano y el Tiro Federal.

Puntualmente, queda a sólo un kilómetro del estadio Monumental y la idea es que en 2027 o 2028 el plantel profesional ya comience a entrenar allí, no en el Camp de Ezeiza como lo hace hoy. Si bien al principio fue pensado para uso exclusivo de las Inferiores y el fútbol Senior, será un lugar que en el corto o mediano plazo será también la base para las prácticas del plantel profesional.

Por ahora, el predio de Cantilo es el sitio destinado para los futbolistas que, con la ropa de la "Banda", trabajan allí apartados a la espera de alguna salida en este mercado de pases. Por el momento, quien se encuentra más cerca de partir es el volante ofensivo juvenil Lencina, que tendría todo acordado para pasar a préstamo al Burgos de la segunda división de España. El futuro del resto es una incógnita absoluta.

Galarza Fonda, de un buen Mundial 2026 con Paraguay.

¿Cuánto dinero gastó River por los 11 jugadores marginados?

La cifra se aproxima a los 41 millones de dólares brutos sólo por los fichajes, sin contar los salarios de cada uno:

Castaño – 13 millones de dólares.

Salas – 10 millones.

Bustos – 5 millones.

Pezzella – 4.5 millones.

Galoppo – 4 millones.

Galarza Fonda – 4 millones.

Viña - 500.000 dólares (préstamo).

Woiski llegó libre y Páez a préstamo sin cargo, mientras que Lencina y Subiabre surgieron en las divisiones inferiores propias. Por lo tanto, ninguno de ellos cuatro significó una erogación de dinero por parte de la institución de Núñez.