Norris cree que está rindiendo mejor que el año pasado

El piloto británico de McLaren Lando Norris celebra tras ganar el Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno, en el circuito de Hungaroring, Budapest, Hungría.

El vigente campeón del campeonato mundial de Fórmula Uno, Lando Norris, cree que está pilotando mejor que el año pasado, ‌a pesar de que el ‌Gran Premio de Hungría del domingo supuso la primera victoria de la temporada para McLaren.

El británico marcha quinto en la general, a la friolera de 91 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli, de Mercedes, que ha ganado seis de las once pruebas disputadas hasta la fecha, justo cuando el campeonato entra en su parón de agosto.

Norris también ​ganó en Hungría el ⁠año pasado, su quinta victoria en ese momento de la temporada —aunque ‌entonces era la 14ª prueba—, y ocupaba el segundo ⁠puesto en la clasificación, a nueve puntos ⁠de su compañero de equipo Oscar Piastri, que había ganado seis carreras y parecía el favorito para llevarse el título.

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"Siento que este año lo ⁠estoy haciendo mejor que el año pasado (...) Llevo tiempo diciéndolo. Pero ​eso no significa que ganes las carreras", declaró ‌Norris tras imponerse desde la pole ‌position en el Hungaroring con su monoplaza mejorado, su primera victoria ⁠desde el pasado noviembre en Brasil.

"Sin duda, quiero creer que podemos seguir así", añadió. "Quizá esta sea la mejor situación posible por ahora, pero estoy convencido de que aún podemos ganar carreras".

McLaren tiene más mejoras ​por venir, pero ‌Mercedes y Ferrari han logrado múltiples victorias esta temporada y el segundo puesto de Max Verstappen el domingo, tras haber quedado también segundo en Austria en junio, demostró que Red Bull está llamando a la puerta.

El domingo fue solo el ⁠tercer podio de Norris esta temporada, tras el segundo puesto en Miami y el tercero en Barcelona.

El jefe del equipo, Andrea Stella, afirmó que el piloto de 26 años ha madurado como piloto desde que ganó el título.

"Me impresionó bastante la forma en que Lando reaccionó tras el primer tercio de la temporada del año pasado (...) Hubo claros puntos de aprendizaje y él ‌aceptó el reto", dijo Stella. "Así que creo que lo que vemos aquí no es más que la continuación de esta trayectoria".

"Lando tiene mucha más confianza. Creo que es mucho más consciente de las herramientas de las que dispone a la hora de pilotar. De cómo utilizarlas. Y creo que ‌también, permíteme decirlo, controla mejor sus emociones", indicó.

"Cuando iba detrás de Oscar (el domingo), comentó un par de veces que tenía ritmo de sobra, pero no se ‌frustró en exceso. ⁠Y el hecho de que no se frustrara en exceso creo que le permitió aprovechar ese ritmo en el ​momento adecuado y le llevó a la victoria", comentó.

"Así que creo que hemos visto una gran trayectoria de desarrollo por parte de Lando y, sinceramente, lo mismo ocurre con Oscar", agregó.

(Editado en español por Natalia Ramos)