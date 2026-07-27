Jefe de McLaren defiende a Sainz tras duras críticas de Piastri

Gran Premio de Hungría

​El jefe de McLaren, Andrea Stella, defendió a Carlos Sainz después de que Oscar Piastri arremetió contra el expiloto del equipo por una colisión ‌que les costó caro durante el ‌Gran Premio de Hungría del domingo.

El auto del piloto español, ahora en Williams, se tocó con el de Piastri mientras el australiano intentaba adelantarle y mantener el liderato tras su segunda parada en boxes.

Los segundos perdidos permitieron al compañero de Piastri y vigente campeón del mundo, Lando Norris, ponerse en cabeza cuando entró en boxes varias vueltas más tarde, tras haber acumulado una ventaja crucial, y acabó logrando ​la primera victoria del ⁠equipo en la temporada de Fórmula Uno.

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Piastri acabó retirándose con la caja de ‌cambios averiada cuando iba en segunda posición, en un momento ⁠en que McLaren se encaminaba hacia un doblete.

"Tengo ⁠entendido que los paneles azules (de advertencia) no funcionaban", explicó Stella a periodistas. "Así que quizás hoy haya sido más difícil de lo habitual para los pilotos de cola apreciar ⁠lo que ocurría por sus retrovisores".

"Carlos es un piloto muy limpio y ​muy correcto. Así que estoy seguro de que fue ‌algo totalmente involuntario, aunque es una pena ‌por Oscar", señaló.

"Es totalmente comprensible que, cuando llevas casi la mitad de la ⁠carrera en cabeza y de repente ves cómo pierdes el liderato por un incidente con un piloto rezagado, puedas tener un momento de enfado y hacer un comentario impulsivo", agregó.

Piastri, que había adelantado a Norris en la primera vuelta, se ​mostró muy crítico ‌con Sainz tanto en sus mensajes por radio como después de la carrera.

"Estaba peleándose con Fernando (Alonso, de Aston Martin) por el último puesto como si fuera el campeonato del mundo y me costó el liderato de la carrera", dijo el australiano a la prensa.

"Es bastante crítico con ⁠los demás, y otros ya le han llamado la atención antes por ser frustrante en pista, y cuando vas y haces algo así, creo que quizá deberías mirarte un poco en el espejo", indicó.

"La verdad es que no me importa si no me vio. El hecho de que no me viera, de que nadie se lo dijera o de que hubiera una falta total de atención es inaceptable", afirmó.

Piastri, que marcha séptimo ‌en el campeonato y a 36 puntos de Norris, parecía haber culpado inicialmente a McLaren por sacarlo de su parada en boxes y meterlo en medio del tráfico.

Sin embargo, más tarde reconoció que no se podía culpar a su escudería por unas decisiones estratégicas que no tenían en cuenta la posibilidad de que un piloto más lento ‌al que intentaba adelantar le sacara de la pista. Su reacción por radio en ese momento fue más explosiva y estuvo salpicada de palabras malsonantes.

Sainz, a quien se le impuso ‌una penalización de cinco ⁠segundos, dijo que fue imposible evitar la colisión y restó importancia al incidente calificándolo de "algo que a veces ocurre en las carreras".

"No ​teníamos las luces azules encendidas en el volante, lo que normalmente, cuando estamos en duelos como ese, en los que luchamos por la posición, nos ayuda a saber si nos están dando una vuelta o no", explicó.

(Editado en español por Carlos Serrano)