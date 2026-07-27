Quién es la esposa de Rodolfo Barili: así es Lara Piro y su historia de amor

La pareja inició su relación a fines de 2019, luego de coincidir en distintos encuentros y descubrir intereses en común.

La relación entre Rodolfo Barili y Lara Piro se convirtió en una de las más sólidas y discretas del ambiente mediático argentino. El periodista y la abogada construyeron una familia ensamblada y apostaron por un proyecto de vida en común que culminó con su casamiento en 2022.

Cómo comenzó la historia de amor de Rodolfo Barili y Lara Piro

La historia entre Rodolfo Barili y Lara Piro comenzó a fines de 2019, cuando coincidieron en distintos encuentros y empezaron a conocerse con mayor profundidad. Lo que inicialmente parecía un vínculo casual fue creciendo con el paso de los meses hasta transformarse en una relación estable.

Un viaje al Caribe, realizado poco antes del inicio de la pandemia de coronavirus, resultó determinante para ambos. Durante esas vacaciones comprendieron que deseaban compartir un proyecto de vida juntos y apostar seriamente por la relación.

A partir de ese momento, comenzaron a construir una dinámica familiar basada en el compañerismo y el diálogo, atravesando juntos los desafíos que implicó la convivencia y la conformación de una familia ensamblada.

Quién es Lara Piro, la esposa de Rodolfo Barili

Lara Piro es abogada, tiene 43 años y desarrolla una destacada carrera profesional en el ámbito jurídico. Además, es madre de Ladislao, fruto de una relación anterior. En el plano laboral, mantiene una estrecha relación profesional con la abogada Elba Marcovecchio, con quien trabaja desde hace varios años como socia y amiga.

Aunque suele mantener un perfil bajo respecto de su vida privada, Lara ha acompañado a Rodolfo Barili en numerosos eventos públicos desde que oficializaron su relación. Su figura comenzó a ganar notoriedad mediática a partir del vínculo con el reconocido periodista, aunque su trayectoria profesional es independiente y consolidada.

La pareja decidió casarse en 2022, consolidando un vínculo que se fortaleció rápidamente desde sus primeros meses juntos.

La familia ensamblada que formaron Rodolfo Barili y Lara Piro

Uno de los aspectos más destacados de la relación es la familia ensamblada que lograron construir. Rodolfo Barili es padre de dos hijos varones, mientras que Lara Piro tiene un hijo, llamado Ladislao.

Con la convivencia, ambos fueron desarrollando nuevas rutinas familiares y acuerdos cotidianos que les permitieron integrar a sus hijos en esta nueva etapa de sus vidas. El periodista ha manifestado en distintas oportunidades la importancia que tiene la familia dentro de su presente personal. La relación con Lara representó un cambio significativo en su vida, al punto de asumir un compromiso que anteriormente no había experimentado.

Rodolfo Barili y Lara Piro lograron integrar sus vidas y las de sus hijos en una dinámica familiar basada en el diálogo y el acompañamiento mutuo.

Las declaraciones de amor de Rodolfo Barili sobre Lara Piro

En diversas entrevistas, Rodolfo Barili expresó públicamente el profundo amor que siente por su esposa. Una de las frases que más repercusión tuvo fue: "Es la única mujer por la que me puse un anillo", reflejando el nivel de compromiso que asumió en esta relación.

Asimismo, el periodista también habló sobre cómo cambió su manera de vivir el amor desde que conoció a Lara. "Yo no sabía que podía amar de la manera en la que amo a Lara. Y como siempre digo, una parte es mía y otra es la que genera ella", expresó al referirse a su historia juntos. Sus palabras dejaron en evidencia la solidez del vínculo que construyeron desde 2019 y el impacto positivo que tuvo la relación en su vida personal.

Actualmente, Rodolfo Barili y Lara Piro disfrutan de una etapa de estabilidad familiar y profesional. Lejos de los escándalos y con un perfil reservado, la pareja continúa compartiendo un proyecto de vida basado en el acompañamiento mutuo y el compromiso con la familia que formaron juntos.