EA Sports FC 27 se renueva por completo: cómo funcionará el mapa abierto que genera expectativa en las redes

Fuente: RealSport101.

FC 27 es el cambio más profundo de la saga en muchos años. Esta característica promete transformar la experiencia clásica de la saga, que en los últimos años había mostrado señales de estancamiento a pesar de sucesivas mejoras gráficas.

Qué es The Grounds y cómo se juega

The Grounds es un entorno social de mundo abierto que funciona como un "lugar donde las calles se encuentran con el estadio". Este hub online permite a los jugadores recorrer diferentes distritos urbanos mediante avatares personalizables, con acceso a servicios como barbería y tiendas de ropa y accesorios de marcas reconocidas como Nike, Adidas y Puma.

Dentro del espacio hay hasta seis minijuegos. Los más llamativos son Balloon Ball (fútbol con eliminación de rivales), Foot Tennis, Rush Extreme (5 vs 5 sin porteros) y Kickabouts, la evolución directa de Volta y el espíritu de FIFA Street. Los jugadores también pueden encontrarse con amigos para organizar partidos del modo Clubes sin salir del entorno urbano.

El diseño de The Grounds ha sido comparado por la comunidad con La Ciudad de la saga NBA 2K, debido a su propuesta de interacción social y su estructura de espacio compartido.

Las nuevas mecánicas de juego

FC 27 también renueva la jugabilidad sobre el campo. La Percepción Espacial Ofensiva mejora los desmarques con trayectorias más inteligentes. El Regate sin Equilibrio premia el control del balón tras contacto físico. Y los córners se dividen en dos fases: primero se elige tipo de disparo, fuerza y dirección; después se controla al receptor del centro.

Ediciones, precios y acceso anticipado

El título se comercializará en tres ediciones: Estándar (80 euros), Ultimate (110 euros) y la nueva Ultimate Plus (160 euros), la más costosa en la historia de la franquicia. Quienes adquieran las ediciones Ultimate podrán acceder al juego desde el 18 de septiembre, una semana antes del lanzamiento oficial.

El catálogo es el más grande de la saga: más de 21.000 futbolistas, 800 clubes, 140 estadios y 35 ligas licenciadas a nivel mundial. Disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Switch 2. La función Doble Versión permite actualizar gratis de PS4 a PS5 o de Xbox One a Xbox Series X|S.