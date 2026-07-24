Sin pagar un peso: el truco de Xbox para acceder a su catálogo de juegos a cambio de ver anuncios

Fuente: Hipertextual.

El modelo "gratis con anuncios" que popularizaron las plataformas de video llegó a los videojuegos. La nueva opción de streaming gratuito con anuncios está disponible desde hoy para los usuarios del programa Xbox Insider. El servicio tiene limitaciones en esta fase inicial: solo se pueden jugar títulos que ya estén en la biblioteca propia del usuario, no el catálogo completo de Game Pass. Quienes ya pagan una suscripción a Game Pass no verán los anuncios.

Cómo funciona la prueba y qué verán los usuarios

La mecánica es simple y el precio no puede ser más bajo. Las sesiones de juego se limitan a una hora y los anuncios aparecen antes de que arranque la partida. No hay cortes durante la partida ni interrupciones en el medio de una misión. El compromiso del usuario es ver la publicidad al inicio de cada sesión; a partir de ahí, el juego corre sin interrupciones hasta que se cumpla el límite horario.

Microsoft ya había hecho pruebas internas a finales del año pasado, cuando se reportó que las primeras versiones incluían cerca de dos minutos de anuncios antes de cada partida. Esa fase sirvió de banco de pruebas para el modelo que los Insiders prueban desde hoy.

Por qué Xbox apuesta por este modelo ahora

La presión financiera de Microsoft sobre su división de videojuegos es real. La compañía gastó una cifra multimillonaria en la adquisición de Activision Blizzard y el intento de recuperar parte de esa inversión subiendo los precios de Game Pass generó rechazo en la comunidad. Ahora, Xbox está pasando por una reestructuración que busca hacer más rentable su negocio.

El modelo de suscripción con anuncios ya demostró funcionar en el streaming de video: las membresías con publicidad de Netflix resultaron muy populares e incrementaron la base de usuarios. Xbox quiere replicar esa lógica para captar a quienes no pueden pagar Game Pass, especialmente jugadores móviles y usuarios de consolas antiguas. Mirar uno o dos minutos de anuncios permitiría jugar títulos que solo están disponibles en Xbox Series X|S sin necesidad de comprar una consola nueva.

¿Se va a mantener después de la prueba?

Por ahora, la respuesta oficial es que no se sabe. Xbox explicó que se trata de un periodo de prueba con duración limitada, sin confirmar si el modelo llegará más adelante. La compañía dijo que su propuesta de valor se construye pensando en el jugador y puede ayudar a reducir el costo de acceso, y estableció cinco principios para los anuncios en su plataforma: que creen valor, que no interrumpan el ritmo del juego, que mantengan la calidad del contenido, que sean transparentes y que se ajusten a las expectativas de cada plataforma. Es probable que esperen los resultados de la fase Insider antes de tomar una decisión definitiva sobre el despliegue masivo.