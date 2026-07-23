NBA 2K27 ya es oficial: quiénes son las figuras de portada, cuándo se podrá jugar y qué novedades incluye

Fuente: Sports Illustrated.

NBA 2K eligió un criterio generacional para sus portadas de este año. En lugar de apostar todo a un solo jugador, 2K y Visual Concepts reunieron a tres figuras que representan distintas épocas y estilos del básquet: Victor Wembanyama, el pívot que está redefiniendo el puesto; Caitlin Clark, la base que transformó el básquet femenino dentro y fuera de la cancha; y Derrick Rose, la leyenda de los Chicago Bulls que sigue siendo uno de los bases más explosivos de la historia de la liga.

Por qué estas tres figuras y qué significa para Caitlin Clark

El fichaje más destacado es el de Caitlin Clark, que se convierte en la primera jugadora de la WNBA en protagonizar una portada global individual de la franquicia. Para las Indiana Fever y para el básquet femenino en general, es un reconocimiento que tiene peso más allá del marketing: refleja el nivel de visibilidad que alcanzó la liga en los últimos dos años.

Wembanyama, por su parte, aparece por primera vez en la portada del simulador tras su debut explosivo en la NBA con los San Antonio Spurs. Derrick Rose recordó que ya había aparecido en la portada de NBA 2K13, pero señaló que contar ahora con una edición dedicada a su carrera es un honor especial.

Qué incluye cada edición y cuánto cuesta

Las tres versiones tienen precios y contenidos muy distintos:

Edición Estándar — USD 69,99: portada con Wembanyama . Disponible desde el 4 de septiembre en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

portada con . Disponible desde el en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Edición Deluxe — USD 99,99: portada con Caitlin Clark . Suma 100.000 VC, contenido para MyCareer y MyTeam, y acceso anticipado desde el 28 de agosto .

portada con . Suma 100.000 VC, contenido para MyCareer y MyTeam, y . Ultra Edition — USD 149,99: portada con Derrick Rose, disponible por tiempo limitado hasta el 6 de septiembre. Incluye todo lo de la Deluxe más 35.000 VC adicionales, el Pase Pro de la Temporada 1, pases para las temporadas 7 a 9, una carta garantizada de 98 OVR para MyTeam y una carta nivel Invencible. Los jugadores que ya tengan NBA 2K26 y reserven la Ultra Edition en la misma plataforma recibirán un 10% de descuento.

Qué novedades trae el juego

Los detalles de gameplay todavía no se confirmaron en su totalidad, pero las expectativas apuntan a mejoras en la física del movimiento de los jugadores, la inteligencia artificial defensiva y la personalización en los modos carrera. Nintendo Switch 2 estará incluida en el lanzamiento, aunque por ahora solo permite agregar el juego a la lista de deseos, sin opción de reserva.