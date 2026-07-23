¿Hubo partidos arreglados en el Mundial 2026? Investigan dos encuentros de España

¿Hubo partidos arreglados en el Mundial 2026 de fútbol?

Ya hay una investigación en curso por siete partidos supuestamente arreglados en el Mundial 2026, que acaba de terminar. De acuerdo con la información del portal deportivo The Athletic de Estados Unidos, precisamente uno de los tres países que organizó la Copa del Mundo, un grupo asesor del Consejo de Europa ha publicado un informe y alertado sobre siete posibles casos de arreglo de encuentros relacionados con las apuestas deportivas o las "prediction markets" (mercados de predicción) durante el certamen.

Allí, entre otras cuestiones, se monitorean los movimientos y cuotas en tiempo real para detectar posibles anomalías en cada uno de los compromisos.

Investigan supuestos arreglos en el Mundial 2026: las acciones observadas

Entre los principales incidentes reportados se encuentran:

La tarjeta roja a Themba Zwane en Sudáfrica frente a México , en el partido inaugural que el conjunto local ganó por 2-0 por el Grupo A.

, en el partido inaugural que el conjunto local ganó por 2-0 por el Grupo A. Las supuestas apuestas de más de cuatro millones de euros a que la candidata España no iba a ganarle a la débil Cabo Verde , duelo que culminó 0-0 por la primera fecha del Grupo H.

, duelo que por la primera fecha del Grupo H. Una larga revisión del VAR que al final anuló el gol de Ferran Torres en España vs. Arabia Saudita, por la segunda jornada de la misma zona H.

Una expulsión en México vs. Sudáfrica está bajo investigación.

Los videos de las acciones que se investigan son los siguientes:

La expulsión de Zwane en México vs. Sudáfrica

España 0-0 Cabo Verde

El gol anulado a Ferran Torres en España vs. Arabia Saudita

La investigación sigue su curso

También hay sospechas de manipulación en mercados de predicciones con respecto a la tarjeta roja retirada a Folarin Balogun en Estados Unidos vs. Bélgica, por ejemplo. El resto de los partidos serán publicados con el reporte completo en los próximos días.

La FIFA afirmó oficialmente "no haber detectado ninguna actividad sospechosa" en las apuestas bajo su propio grupo de investigación, indicando que los 104 partidos fueron monitoreados en tiempo real y "no se encontraron pruebas" de la supuesta manipulación de los mismos.