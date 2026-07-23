Buque mercante secuestrado frente a costas de Yemen está en manos de piratas somalíes: residentes

Un buque mercante secuestrado la semana pasada en aguas yemeníes del golfo de Adén se encuentra ahora en manos de piratas somalíes, informaron el jueves a Reuters dos residentes de la región semiautónoma de Puntlandia, en Somalia.
• El buque, el MT Asana, es un petrolero y buque cisterna de productos químicos que enarbola pabellón de Tanzania.
• Uno de los residentes que habló con Reuters se describió a sí mismo como un antiguo pirata. Afirmó que había 20 tripulantes a bordo del MT Asana.
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• Otro residente de Caluula, en Puntlandia, vio a los piratas transportando comida al buque secuestrado.
• El Servicio de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó la semana pasada que un buque abordado por personal no autorizado en el golfo de Adén había sido conducido a aguas somalíes, lo que se clasificó como un secuestro.
• Los piratas somalíes causaron estragos en las aguas frente a la extensa costa de este país del Cuerno de África entre 2008 y 2018. Tras un periodo de calma, la actividad pirata comenzó a repuntar de nuevo a finales de 2023.
(Reporte de Abdiqani Hassan; reporte adicional de Abdi Sheikh en Mogadiscio. Editado en español por Javier Leira)