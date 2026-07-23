Buque mercante secuestrado frente a costas de Yemen está en manos de piratas somalíes: residentes

Un buque mercante secuestrado la semana pasada en ‌aguas yemeníes ‌del golfo de Adén se encuentra ahora en manos de piratas somalíes, informaron el jueves a Reuters dos residentes de la región semiautónoma de Puntlandia, ​en Somalia.

• ⁠El buque, el MT ‌Asana, es un petrolero ⁠y buque cisterna de ⁠productos químicos que enarbola pabellón de Tanzania.

• Uno de los residentes ⁠que habló con Reuters ​se describió a sí ‌mismo como un ‌antiguo pirata. Afirmó que había ⁠20 tripulantes a bordo del MT Asana.

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• Otro residente de Caluula, en Puntlandia, vio ​a los ‌piratas transportando comida al buque secuestrado.

• El Servicio de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó ⁠la semana pasada que un buque abordado por personal no autorizado en el golfo de Adén había sido conducido a aguas somalíes, lo que se clasificó como ‌un secuestro.

• Los piratas somalíes causaron estragos en las aguas frente a la extensa costa de este país del Cuerno de África ‌entre 2008 y 2018. Tras un periodo de calma, la actividad ‌pirata comenzó ⁠a repuntar de nuevo a finales de 2023.

(Reporte ​de Abdiqani Hassan; reporte adicional de Abdi Sheikh en Mogadiscio. Editado en español por Javier Leira)