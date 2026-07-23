A los 40 años, Modric renueva con el Milan hasta 2027

Serie A - Hellas Verona - AC Milan

​El croata Luka Modric, centrocampista del AC Milan, ha ‌firmado una ‌ampliación de contrato que lo mantendrá en la Serie A hasta junio de 2027, dijo el club el jueves.

• El jugador, de 40 ​años, ha ⁠disputado 37 partidos y ‌ha marcado dos goles ⁠desde que se ⁠incorporó al AC Milan el año pasado con un contrato ⁠de un año.

• El ​ganador del Balón de ‌Oro de 2018 ‌disfrutó de una brillante etapa ⁠en el Real Madrid, donde conquistó 28 títulos importantes.

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• Considerado por muchos ​como ‌el mejor jugador de la historia de Croacia, Modric ha defendido los colores de su selección en ⁠202 ocasiones, en las que ha marcado 29 goles.

• También participó en su décimo gran torneo internacional en el Mundial de este año, en el ‌que Croacia fue eliminada por Portugal en los dieciseisavos de final.

• El AC Milan, siete veces campeón de Europa, terminó ‌quinto en la Serie A la temporada pasada y ha ‌recurrido al ⁠exentrenador del Manchester United Rubén Amorim para ​relanzar sus aspiraciones.

Con información de Reuters