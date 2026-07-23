Quién es la esposa de Lionel Scaloni: la historia de amor con Elisa Montero

Lionel Scaloni y Elisa Montero se conocieron en Mallorca y comenzaron una historia de amor que hoy lleva más de 20 años.

El nombre de Lionel Scaloni quedó grabado en la historia del fútbol argentino gracias a los títulos obtenidos con la Selección Argentina. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera como entrenador existe una historia personal marcada por el amor y el compañerismo. La vida junto a Elisa Montero, la esposa de Scaloni, se convirtió en uno de los grandes pilares de su presente.

Quién es Elisa Montero, la esposa de Lionel Scaloni

Aunque suele mantenerse alejada de la exposición mediática, Elisa Montero ocupa un lugar fundamental en la vida del entrenador argentino. Nacida en Mallorca, España, construyó junto a Lionel Scaloni una relación que lleva más de dos décadas y que se consolidó con la formación de una familia.

El matrimonio tiene dos hijos, Ian y Noah, y comparte un estilo de vida caracterizado por la discreción y el bajo perfil. A diferencia de otras parejas vinculadas al mundo del deporte, Elisa eligió mantenerse lejos de las cámaras y de las redes sociales, acompañando el crecimiento profesional de Scaloni desde un lugar reservado.

Su influencia fue clave en uno de los momentos más importantes de la vida del entrenador: el paso del retiro como futbolista al inicio de su carrera como director técnico.

Cómo comenzó la historia de amor entre Scaloni y Montero

La historia de amor entre Lionel Scaloni y Elisa Montero comenzó en Mallorca, cuando el exfutbolista se encontraba jugando a préstamo en un club español. El primer encuentro ocurrió durante una cena en un restaurante, donde Elisa compartía una salida con sus compañeras de un equipo de vóley.

La atracción fue inmediata para Scaloni, quien decidió dar el primer paso enviándole una rosa a través de un camarero. Sin embargo, la reacción inicial de Elisa estuvo lejos de ser romántica y respondió con un breve agradecimiento.

La esposa del entrenador argentino eligió mantener un perfil bajo y preservar la intimidad de la familia lejos de los medios de comunicación.

Lejos de darse por vencido, el actual entrenador de la Selección argentina inició una particular búsqueda para conseguir su contacto. En su biografía recordó: "Rompí los huevos 20 días hasta que me dieron el contacto".

Ese esfuerzo finalmente dio sus frutos. Tras aceptar una salida, Elisa comenzó a conocer la personalidad del argentino y la relación avanzó rápidamente. Un detalle curioso ocurrió cuando Elisa le contó a su padre sobre aquel futbolista que había intentado conquistarla. La respuesta sorprendió a la joven mallorquina. "¡Pero cómo no lo conocés! Si es muy bueno", le comentó su padre sobre Scaloni.

Elisa, el gran apoyo de Scaloni

La relación tomó un rumbo definitivo cuando finalizó el préstamo de Scaloni en Mallorca y debió regresar a Italia para continuar su carrera en la Lazio. Elisa decidió acompañarlo y mudarse junto a él, iniciando así una nueva etapa en pareja.

Antes de dedicarse por completo a su vida familiar, trabajó en la empresa familiar Olivetti y también desempeñó funciones en Zara. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los principales apoyos emocionales y personales del entrenador argentino.

Quienes conocen la historia del matrimonio destacan que Elisa fue una de las personas que más impulsó a Scaloni a apostar por su futuro fuera de las canchas, alentándolo en su camino hacia la conducción técnica.

La vida familiar de Scaloni y Montero

La familia formada por Lionel Scaloni y Elisa Montero mantiene una vida alejada del ruido mediático. A pesar de la enorme popularidad que alcanzó el entrenador tras conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina, ambos preservan la intimidad familiar.

La historia de la esposa de Scaloni demuestra que, detrás de uno de los entrenadores más exitosos del fútbol argentino, existe una compañera que eligió acompañarlo desde la discreción y el compromiso. Su relación se convirtió en un ejemplo de estabilidad y apoyo mutuo a lo largo de los años.