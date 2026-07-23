Estatales de Rosario rechazan la "miserable" oferta salarial de Pullaro y definen medidas contra el ajuste

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Rosario rechazó de manera contundente la propuesta de aumento salarial presentada por el gobierno de Maximiliano Pullaro en el marco de las paritarias. Desde la conducción local del gremio calificaron el ofrecimiento oficial como "otra propuesta miserable" y convocaron a una votación urgente entre sus más de 12 mil afiliados para definir los pasos a seguir.

Según estimaciones del gremio, la oferta representaba un aumento cercano al 15% para los sueldos más bajos de la escala, pero apenas un 10,1% para quienes superan el piso garantizado. El descontento se fundamenta, principalmente, en la utilización de la Suma Mínima Garantizada (SMG) como eje central de la negociación. Según ATE Rosario, este esquema perjudica el financiamiento de la obra social y la caja previsional, y deja en desventaja a los sectores pasivos.

El esquema salarial presentado por la gestión provincial para el segundo semestre contempla una combinación de incrementos porcentuales y pisos fijos acumulativos:

Julio: 2% de aumento, con una suma mínima garantizada de $80.000 .

Agosto y Septiembre: 1,8% mensual, con un piso acumulado de $100.000 .

Octubre y Noviembre: 1,6% en octubre y 1,5% en noviembre, alcanzando un piso acumulado de $130.000 .

Diciembre: 1,5% de aumento, con un piso acumulado de $180.000 (a computar en el aguinaldo).

Sin embargo, desde la seccional rosarina de ATE advierten que "reemplazar la discusión porcentual por sumas fijas esconde una triple estafa: naturaliza salarios de miseria, destruye la carrera administrativa y desfinancia la obra social y la caja jubilatoria". De acuerdo con sus estimaciones que realizó el medio Conclusión, desde el inicio de la gestión del gobernador Pullaro, cada trabajador provincial acumuló una pérdida cercana a los $10.500.000 como consecuencia de acuerdos paritarios por debajo de la inflación.

Uno de los puntos más críticos señalados por ATE Rosario es el impacto negativo en los haberes de la clase pasiva. Los jubilados y pensionados alcanzados por la Ley 6915 percibirían únicamente los porcentajes, quedando excluidos del cobro de la suma fija garantizada. Además, denunciaron que el Gobierno no ofreció garantías para que los pasivos cobren los aumentos en forma simultánea con el personal activo.

Además, señalaron que durante el primer semestre de 2026 los salarios volvieron a quedar por detrás de la inflación. Mientras la pauta salarial acumuló un 12,5% entre enero y junio, el Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe (IPEC) registró una inflación cercana al 16%. Los rubros que más impactan en los hogares mostraron subas aún mayores: Alimentos y Bebidas aumentó un 18,1%, mientras que Vivienda y Servicios Básicos trepó al 20,9%.

Crisis docente: AMSAFE cuestionó la oferta salarial de Pullaro

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), Rodrigo Alonso, cuestionó duramente la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Paritaria Provincial Docente y aseguró que el Ejecutivo provincial no muestra intención de sostener una negociación colectiva real con el sector. La oferta será ahora debatida en las escuelas de toda la provincia y sometida a votación en la Asamblea Provincial del gremio.

Tras la reunión paritaria realizada este lunes, Alonso criticó que el Gobierno haya difundido públicamente la propuesta salarial antes del inicio del encuentro formal con los representantes sindicales. “Quedó demostrado que el Gobierno de la provincia no quiere entender este ámbito como un verdadero espacio de negociación colectiva. Antes de ingresar a la reunión ya había difundido públicamente la propuesta, dejando en claro que no existía voluntad de discutirla”, afirmó.

AMSAFE considera que la oferta resulta insuficiente porque no incorpora una cláusula de actualización automática de los salarios, no contempla la recuperación del 35% del poder adquisitivo perdido por los docentes desde diciembre de 2023 y omite los reclamos vinculados al presentismo y a la situación previsional del sector.

“Cuando no se incorpora una cláusula de actualización automática, nuevamente las y los docentes vamos a perder poder adquisitivo”, sostuvo Alonso, quien además cuestionó que los jubilados continúen percibiendo los aumentos salariales con 30 días de demora y mantengan el aporte solidario vigente.

Cabe destacar que un informe elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) indicó que la docencia necesita una recomposición cercana al 15% para recuperar lo perdido y, además, una proyección de alrededor del 11% para afrontar la evolución prevista de la inflación en los próximos meses.