FOTO DE ARCHIVO: Se ve una placa de Wall Street en un puesto de venta ambulante frente a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York.

Las principales acciones en Wall Street operaron a la baja este jueves, arrastradas hasta sus niveles más bajos en varias semanas. La caída estuvo impulsada por las renovadas dudas del mercado ante el elevado gasto operativo en inteligencia artificial (IA) tras la presentación de los primeros balances del sector tecnológico, a lo que se sumó una fuerte suba en los precios del petróleo provocada por la profundización del conflicto geopolítico en Oriente Medio.

Durante la jornada bursátil en Nueva York, el Promedio Industrial Dow Jones perdió 504,86 puntos (-0,97%) para ubicarse en las 51.713,72 unidades; el índice S&P 500 retrocedió 70,92 puntos (-0,95%) hasta las 7.428,04 unidades; mientras que el tecnológico Nasdaq Composite encabezó las pérdidas al ceder 433,12 puntos (-1,69%), cotizando en 25.257,79 unidades.

"Alphabet está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares con el objetivo de mantenerse a la cabeza en la carrera armamentística de la IA, pero sigue habiendo un sano escepticismo sobre la capacidad de estas inversiones para generar un nivel de rentabilidad acorde", analizó Russ Mould, estratega financiero de AJ Bell.

Los resultados financieros del segundo trimestre presentados por Alphabet y Tesla —las primeras compañías del grupo de las llamadas "Siete Magníficas" en rendir cuentas esta temporada— no lograron convencer a la plaza financiera. Las acciones de la casa matriz de Google cayeron un 6,4% luego de que los inversores pusieran la lupa sobre el incremento proyectado en sus costos de capital, arrastrando al sector de servicios de comunicación a una pérdida del 4,4% dentro del S&P 500.

Por su parte, los papeles de Tesla se hundieron un 12,2% tras confirmar un flujo de caja libre negativo en el segundo trimestre, un indicador que no registraba valores en rojo desde hacía más de dos años. El foco del mercado permanecerá concentrado en los planes de inversión de las próximas tecnológicas en reportar, bajo la incertidumbre de si el nivel de capital volcado a la inteligencia artificial se traducirá en ingresos operativos capaces de justificar las altas valuaciones del mercado de acciones.

A la cautela sobre las gigantes tecnológicas se sumó la tensión en los mercados energéticos. Tras varios meses donde la atención financiera estuvo concentrada en el estrecho de Ormuz, el foco geopolítico se desplazó ahora hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes respaldados por Irán abrieron un nuevo frente en la crisis de la región. La amenaza a la navegación comercial disparó las cotizaciones internacionales del petróleo crudo, elevando la volatilidad financiera global en el cierre de la jornada.

Con información de Reuters.