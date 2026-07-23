Murió un jugador del fútbol argentino a los 22 años y hay una tristeza total

Murió un jugador del Acenso del fútbol argentino a los 22 años.

Murió un jugador del fútbol argentino a los 22 años y la tristeza es absoluta por estas horas. Se trata de Bruno Bentancor, quien pasó por Peñarol de Uruguay y en la actualidad se encontraba en Deportivo Italiano, del Ascenso nacional. El miércoles 23 de julio del 2026, el futbolista falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El jugador uruguayo era conocido como "Bola" y se desempeñaba como delantero. Se formó en las divisiones inferiores de Fénix y llegó al "Manya" en 2022, donde debutó en Primera División el 25 de marzo de 2023 frente a Liverpool del mismo país en el estadio Belvedere, bajo la dirección técnica de Alfredo Arias. En ese equipo disputó 14 partidos repartidos entre los ciclos de los entrenadores Arias, Darío Rodríguez, Juan Manuel Olivera y Diego Aguirre.

En 2024, Bentancor inició una serie de préstamos que lo llevaron a Everton de Chile, equipo donde marcó un gol frente a Coquimbo Unido en siete presentaciones, y luego a Rentistas, donde sumó 12 partidos. Al año siguiente, se incorporó a Cerro y jugó cuatro encuentros antes de salir al exterior para integrar la reserva de Al Ain en Emiratos Árabes Unidos. A su regreso a Uruguay acordó su llegada a Cerrito, aunque rescindió su vínculo antes de debutar.

También se probó en Deportivo Riestra de la Argentina, pero no quedó y volvió a Uruguay. Durante esa breve estadía en el país, protagonizó un episodio que lo puso en los titulares de distintos medios deportivos: las cámaras de seguridad lo filmaron mientras se llevaba indumentaria deportiva de sus compañeros del plantel. La situación se resolvió después, cuando Betancor pagó el valor de la ropa.

En su última etapa integró el plantel de Deportivo Italiano de la "C" en 2026, espacio en el que marcó dos goles en 104 minutos disputados a lo largo de cuatro encuentros. La noticia generó conmoción en el fútbol uruguayo, donde diversos clubes y futbolistas expresaron sus condolencias.

Murió Bentancor: el comunicado de Peñarol

El triste anuncio de Peñarol tras la muerte del futbolista.

Con una imagen de "Bola" en blanco y negro, la institución uruguaya de la capital Montevideo publicó lo siguiente su feed de la cuenta oficial de Instagram (@oficialcap):

El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al club Deportivo Italiano, abrazándolos en tan difícil momento.