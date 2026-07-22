La Fórmula 1 reveló imágenes inéditas de cuando Franco Colapinto pasó a dos autos juntos en Bélgica

Franco llegó a los puntos gracias al doble rebase.

Después de haber quedado entre los diez mejores en la FP2, el rendimiento de Franco Colapinto en el Circuito de Spa-Francorchamps comenzó a bajar el fin de semana pasado, en parte debido a la progresión de los demás equipos. Tal es así que ninguno de los dos Alpine logró entrar en la Q3 en la clasificación del sábado, aunque el pilarense quedó posicionado en el decimoprimer lugar de la grilla de partida por las penalizaciones a Lando Norris e Isack Hadjar.

Cuando se apagaron las luces de los semáforos para dar inicio al GP de Bélgica de la Fórmula 1, el piloto argentino supo aprovechar eso a su favor con una notable largada, en la que adelantó a varios coches para ponerse octavo en cuestión de segundos. No obstante, sostener la posición se volvió un desafío y, eventualmente, Colapinto perdió terreno hasta que se dio su ingreso a boxes en la vuelta 16 y volvió a pista detrás de su compañero.

A pesar de eso, el pilarense comenzó a recuperar terreno rápidamente con los neumáticos duros y no tardó en colocarse decimosegundo, justo detrás del duelo entre Pierre Gasly y Liam Lawson por el último punto. En una maniobra espectacular por el interior de la curva, Franco concretó un doble rebase que fue celebrado en las redes sociales de la máxima categoría con varios posteos que mostraron desde diferentes ángulos el movimiento del argentino.

“Tres de ancho. Imágenes épicas y una carrera increíble mientras Colapinto adelanta a Lawson y Gasly”, escribieron en la cuenta oficial de X de la F1 junto a un video que muestra las tres cámaras a bordo. Por si fuera poco, en la tarde de este martes, la Fórmula 1 volvió a celebrar la maniobra de “Fran”, nuevamente con la perspectiva de cada monoplaza: “El sensacional doble rebase de Franco desde la cámara a bordo”.

Como era de esperarse, los fanáticos se hicieron notar en los comentarios, con mensajes de elogio al pilarense y también memes, como el clásico “Tenés que cerrar el circuito. Los genios hacen eso”. Por otra parte, otros aficionados también apuntaron el movimiento del argentino para que sea considerado como candidato al rebase del año, mientras que otros criticaron a la F1 por no haberlo mostrado en pantalla completa durante la transmisión, en la que la maniobra se vio por la ventana lateral del clasificador.

El argentino sumó por segunda fecha consecutiva.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Bélgica, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Hungaroring este fin de semana. Allí se desarrollará el Gran Premio de Hungría por la decimoprimera fecha entre el 24 y 26 de julio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.