Fue referente de una generación: dolor por la muerte de un actor muy querido.

El mundo del espectáculo está de luto. Mike Preston, reconocido por interpretar al líder de los colonos Pappagallo en Mad Max 2: El guerrero de la carretera y al detective Bob Delaney en la serie australiana Homicide, murió a los 93 el 8 de junio en Florida, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su esposa, Josie Preston.

Nacido con el nombre de Jack Davis, Preston comenzó su carrera artística como cantante y logró posicionarse en las listas musicales del Reino Unido a finales de la década de 1950, con tres canciones que llegaron al Top 40.

Tiempo después se instaló en Australia, donde continuó trabajando como cantante y artista de clubes nocturnos. Su popularidad creció cuando comenzó a conducir el programa In Melbourne Tonight. Más adelante, consiguió uno de sus papeles más recordados en la televisión australiana al formar parte de Homicide, donde apareció en 42 episodios.

Su papel en Mad Max 2

La trayectoria de Preston también quedó vinculada al cine de ciencia ficción y acción. Su primer largometraje fue Stoney, estrenado en 1969, donde compartió elenco con Barbara Bouchet y Richard Jaeckel. Años después trabajó junto al director George Miller en Mad Max 2: El guerrero de la carretera, una de las películas más celebradas de la saga protagonizada por Mel Gibson. Allí interpretó a Pappagallo, el líder de una comunidad de sobrevivientes que intenta escapar de la violencia y el caos del mundo postapocalíptico.

Fue referente de una generación: dolor por la muerte de un actor muy querido.

También protagonizó Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn, donde interpretó al personaje principal, y participó en la serie Hot Pursuit como Alec Shaw.