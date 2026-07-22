Tesla lanzó una bicicleta infantil "buena, bonita y barata", pero ya no hay stock

Fuente: Computer Hoy - 20Minutos.

Tesla tiene el don de vender cualquier cosa con su logo. No es la primera vez: el Cyberquad infantil, el Cyberwhistle y una larga lista de artículos sin relación directa con los autos eléctricos demostraron que la marca de Elon Musk convierte hasta los productos más inesperados en objetos de deseo masivo. La bicicleta sin pedales sigue ese mismo patrón: no tiene nada de tecnológico, pero se agotó en pocas horas.

Qué tiene y qué no tiene la Balance Bike for Kids

El nombre lo dice todo: es una bicicleta de equilibrio, sin pedales, sin motor, sin batería y sin pantalla. Los niños se impulsan con los pies, aprenden a sostener el equilibrio y a controlar la dirección mientras mantienen los pies cerca del suelo. Es el formato más utilizado para que los chicos aprendan a andar en bicicleta antes de dar el salto a los pedales.

El cuadro está fabricado en aleación de magnesio, liviano y resistente, con asiento ajustable en cinco posiciones para acompañar el crecimiento del niño. Las ruedas tienen un diseño de dos radios, el manillar está integrado con la potencia y el conjunto tiene líneas angulares que recuerdan estéticamente al Cybertruck. La bici lleva el logo "T" de Tesla en el frente y el nombre de la marca en un lateral. El kit incluye las herramientas para el ensamblaje.

El precio: ¿es realmente barata?

Acá conviene ser preciso. A 225 dólares, la Balance Bike no es el producto económico que el eslogan "buena, bonita y barata" podría sugerir. Las bicicletas de equilibrio comparables del mercado oscilan entre 50 y 120 dólares en el segmento estándar. En el segmento premium, referencias como la Woom 1 (249 dólares) o la Strider 14x Sport (220 dólares) son su competencia directa. Es decir, no es cara para lo que es, pero tampoco es accesible para la mayoría de los presupuestos.

Quién puede comprarla y cómo anotarse

La venta tiene una condición: hay que ser propietario de un Tesla. La tienda online exige iniciar sesión con una cuenta asociada a un vehículo de la marca para completar la compra. El lanzamiento es exclusivo para el mercado estadounidense y no hay fecha confirmada de expansión a otros países.

Quienes no alcanzaron el primer lote pueden registrarse en la tienda oficial de Tesla para recibir una notificación cuando vuelva a haber stock. Los nuevos pedidos se abrirán el 31 de julio, con envíos estimados para finales de agosto.